Приведет к дефициту техники РФ: Великобритания превратила советские ракеты в современное средство ПВО

По словам журналистов, система Gravehawk важна тем, что ее будет сложно обнаружить российским войскам. Ее ракеты "воздух-воздух" Р-73 могут вывести из строя значительное количество российского оружия.

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Великобритания усиливает противовоздушную оборону Украины с помощью системы Gravehawk, разработанной для интеграции советских ракет в современную наземную платформу, которая маскируется под под грузовой контейнер. Об этом сообщалось в посте в соцсети Х Министерства обороны Великобритании.

Система Gravehawk важна тем, что ее будет сложно обнаружить российским войскам, она может вывести из строя значительное количество российского оружия, что приведет к еще большему дефициту военной техники у российских войск и повлияет на возможности продолжать военные действия, отмечает американское издание Newsweek.

Великобритания считается одним из главных поставщиков военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, на сегодня выделены уже 12,8 млрд фунтов стерлингов (15,43 млрд евро).

Военная помощь Украине: система Gravehawk

Система Gravehawk предназначена для запуска ракет класса "воздух-воздух" Р-73 с наземной платформы, что позволит Украине использовать советские ракеты из своего арсенала.

Система разработана специально в рамках военной поддержки Украины под текущие запасы советских ракет класса "воздух-воздух" с тепловым наведением. Ракеты, запускаемые системой Gravehawk, могут развивать скорость до 2,5 Маха и поражать цели на расстоянии около 19 км, что делает их эффективными против беспилотников, крылатых ракет и низколетящих самолетов, в т.ч. иранских дронов Shahed.

Напомним, что Украина представила новую бронемашину GYURZA-O2.

Также сообщалось, что в ОАЭ состоялась презентация новейшей мультикалиберной РСЗО BARQ.