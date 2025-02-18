Призведе до дефіциту техніки РФ: Велика Британія перетворила радянські ракети на сучасний засіб ППО

За словами журналістів, система Gravehawk важлива тим, що її буде складно виявити російським військам. Її ракети "повітря-повітря" Р-73 можуть вивести з ладу значну кількість російської зброї.

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Велика Британія посилює протиповітряну оборону України за допомогою системи Gravehawk, розробленої для інтеграції радянських ракет у сучасну наземну платформу, що маскується під вантажний контейнер. Про це повідомлялося в пості в соцмережі Х Міністерства оборони Великої Британії.

Система Gravehawk важлива тим, що її буде складно виявити російським військам, вона може вивести з ладу значну кількість російської зброї, що призведе до ще більшого дефіциту військової техніки в російських військ і вплине на можливості продовжувати військові дії, зазначає американське видання Newsweek.

Велику Британію вважають одним із головних постачальників військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, на сьогодні виділено вже 12,8 млрд фунтів стерлінгів (15,43 млрд євро).

Військова допомога Україні: система Gravehawk

Система Gravehawk призначена для запуску ракет класу "повітря-повітря" Р-73 з наземної платформи, що дасть змогу Україні використовувати радянські ракети зі свого арсеналу.

Система розроблена спеціально в рамках військової підтримки України під поточні запаси радянських ракет класу "повітря-повітря" з тепловим наведенням. Ракети, що запускаються системою Gravehawk, можуть розвивати швидкість до 2,5 Маха та уражати цілі на відстані близько 19 км, що робить їх ефективними проти безпілотників, крилатих ракет і літаків з низьким польотом, зокрема іранських дронів Shahed.

Нагадаємо, що Україна представила нову бронемашину GYURZA-O2.

Також повідомлялося, що в ОАЕ відбулася презентація новітньої мультикаліберної РСЗВ BARQ.