На виставці в ОАЕ Україна представила нову бронемашину GYURZA-O2 (відео)

Нова модель вітчизняного бронеавтомобіля вирізняється поліпшеним захистом і можливостями радіоелектронної боротьби, що робить її універсальною платформою для різних бойових сценаріїв, включно з розвідкою і патрулюванням.

Related video

На міжнародній виставці озброєнь IDEX 2025, що проходить в Абу-Дабі, українська оборонна компанія UkrArmoTech представила новий бронеавтомобіль GYURZA-O2. За даними пресслужби компанії, цього року українські сили оборони можуть отримати сотні цих машин, призначених для виконання широкого спектра бойових завдань.

Машина створена для транспортування до 10 бійців плюс водій, а також для вогневої підтримки під час виконання їхніх завдань. GYURZA-O2 може оснащуватися кулеметною туреллю або дистанційно керованим бойовим модулем, що робить її універсальною платформою для різних бойових сценаріїв, включно з розвідкою і патрулюванням.

Характеристики GYURZA-O2

Бронеавтомобіль відповідає рівню 2 захисту за стандартом NATO AEP STANAG 4569. Пасажирський відсік здатний витримувати обстріл бронебійно-запалювальними кулями калібру 7,62×39 мм (STANAG 4569 L2) і 7,62×54 мм (STANAG 4569 L3). Додатково корпус захищає від осколків 155-мм осколково-фугасного снаряда на відстані 80 метрів.

Днище виконано за V-подібною схемою, що сприяє розсіюванню енергії вибуху. Воно захищає екіпаж від підриву протитанкової міни з масою заряду до 8 кг (STANAG 4569 L3). Усередині бронекапсула обладнана протиосколковим підбоєм, а спеціальні амортизовані крісла зменшують вплив ударної хвилі на екіпаж.

Український бронеавтомобіль GYURZA-O2 Фото: Facebook

Український бронеавтомобіль GYURZA-O2 Фото: Facebook

Важливо

Зброя перемоги: експерт детально розповів про бронемашину ЗСУ "Дозор-Б" (фото)

Примітно, що GYURZA-O2 побудований на спеціалізованому шасі, розробленому на замовлення UkrArmoTech. Машина має повну масу 16 тонн і оснащена турбодизельним двигуном Cummins ISDe 6.7L-330 потужністю 385 к.с., що дає змогу розвивати швидкість до 110 км/год.

Для підвищення прохідності броньовик отримав незалежну підвіску на подвійних поперечних важелях, посилений привід, центральну систему підкачки шин та інші елементи, що забезпечують рух у складних умовах.

Усвідомлюючи зростаючу загрозу дронів, розробники інтегрували в транспортний засіб сучасну систему радіоелектронної боротьби. Бортова система РЕБ, що працює на частотах 150-1030 МГц, забезпечує захист від FPV-дронів і керованих загроз.

Нагадаємо, на початку листопада минулого року Міністерство оборони України допустило до використання бронеавтомобіль UAT-TISA. В оборонному відомстві зазначили, машина призначена для широкого спектра завдань і може бути оснащена додатковим обладнанням залежно від місії.