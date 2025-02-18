На выставке в ОАЭ Украина представила новую бронемашину GYURZA-O2 (видео)

Новая модель отечественного бронеавтомобиля отличается улучшенной защитой и возможностями радиоэлектронной борьбы, что делает ее универсальной платформой для различных боевых сценариев, включая разведку и патрулирование.

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На международной выставке вооружений IDEX 2025, проходящей в Абу-Даби, украинская оборонная компания UkrArmoTech представила новый бронеавтомобиль GYURZA-O2. По данным пресс-службы компании, в этом году украинские силы обороны могут получить сотни этих машин, предназначенных для выполнения широкого спектра боевых задач.

Машина создана для транспортировки до 10 бойцов плюс водитель, а также для огневой поддержки в ходе выполнения их задач. GYURZA-O2 может оснащаться пулеметной турелью или дистанционно управляемым боевым модулем, что делает ее универсальной платформой для различных боевых сценариев, включая разведку и патрулирование.

Характеристики GYURZA-O2

Бронеавтомобиль соответствует уровню 2 защиты по стандарту NATO AEP STANAG 4569. Пассажирский отсек способен выдерживать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 мм (STANAG 4569 L2) и 7,62×54 мм (STANAG 4569 L3). Дополнительно корпус защищает от осколков 155-мм осколочно-фугасного снаряда на расстоянии 80 метров.

Днище выполнено по V-образной схеме, что способствует рассеиванию энергии взрыва. Оно защищает экипаж от подрыва противотанковой мины с массой заряда до 8 кг (STANAG 4569 L3). Внутри бронекапсула оборудована противоосколочным подбоем, а специальные амортизированные кресла уменьшают воздействие ударной волны на экипаж.

Украинский бронеавтомобиль GYURZA-O2 Фото: Facebook

Украинский бронеавтомобиль GYURZA-O2 Фото: Facebook

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Примечательно, что GYURZA-O2 построен на специализированном шасси, разработанном по заказу UkrArmoTech. Машина имеет полную массу 16 тонн и оснащена турбодизельным двигателем Cummins ISDe 6.7L-330 мощностью 385 л.с., что позволяет развивать скорость до 110 км/ч.

Для повышения проходимости броневик получил независимую подвеску на двойных поперечных рычагах, усиленный привод, центральную систему подкачки шин и другие элементы, обеспечивающие движение в сложных условиях.

Осознавая растущую угрозу дронов, разработчики интегрировали в транспортное средство современную систему радиоэлектронной борьбы. Бортовая система РЭБ, работающая на частотах 150-1030 МГц, обеспечивает защиту от FPV-дронов и управляемых угроз.

Напомним, в начале ноября прошлого года Министерство обороны Украины допустило к использованию бронеавтомобиль UAT-TISA. В оборонном ведомстве отметили, машина предназначена для широкого спектра задач и может быть оснащена дополнительным оборудованием в зависимости от миссии.