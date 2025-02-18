У гонці за мобільністю: в ОАЕ представили новітню мультикаліберну РСЗВ BARQ

Система здатна вести вогонь снарядами 122 мм, 220 мм і 300 мм калібрів разом із баражувальними боєприпасами з однієї пускової установки.

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На виставці IDEX 2025, що проходить в Абу-Дабі, компанія Calidus з ОАЕ представила передову високомобільну реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) під назвою BARQ. Ця система поєднує в собі високу маневреність, можливість використання ракет різних калібрів та інтеграцію з боєприпасами для ураження віддалених цілей, пропонуючи гнучке та ефективне рішення для вогневої підтримки сучасних збройних сил. Про це 17 лютого повідомив ресурс Army Recognition.

BARQ встановлена на шасі повнопривідної вантажівки, оснащеної двигуном потужністю 375 к.с., що дає змогу розвивати максимальну швидкість до 125 км/год і забезпечує запас ходу до 700 км. Автоматична шестиступінчаста коробка передач, трансмісія 4х4 і дорожній просвіт у 400 мм забезпечують чудову прохідність у складних умовах місцевості, включно з пустелями, горами та урбанізованими зонами. Система розроблена для швидкого розгортання і може бути транспортована повітряним шляхом з використанням літаків типу C-130 і більших.

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Унікальною особливістю BARQ є її здатність запускати ракети трьох різних калібрів — 122 мм, 220 мм і 300 мм — з однієї пускової установки, а також використовувати баражувальні боєприпаси для ураження віддалених цілей.

Це дає змогу адаптувати вогневу міць залежно від конкретних завдань і рівнів загрози. Наприклад, 122-мм ракети призначені для ближнього і середнього бою, забезпечуючи швидкий і насичений вогонь, 220-мм ракети надають посилену вогневу міць для глибших ударів; 300-мм ракети здатні вражати цілі на відстані до 70 км з високою точністю.

Система здатна перейти з режиму руху в режим стрільби за три хвилини й покинути позицію протягом однієї хвилини після запуску ракет. Це забезпечує високу живучість на полі бою в умовах контрбатарейної боротьби.

"Отже, BARQ є привабливим варіантом для збройних сил, які шукають високомобільну, адаптовану і технологічно просунуту реактивну артилерійську систему для сучасного поля бою", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, компанія Lockheed Martin представила концепт наземної ракетної установки, яка здатна запускати до 20 керованих реактивних снарядів GMLRS калібру 227-мм. Це більш ніж утричі більше, ніж відома система M142 HIMARS, яка може нести лише шість таких ракет.