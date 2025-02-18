В гонке за мобильностью: в ОАЭ представили новейшую мультикалиберную РСЗО BARQ

Система способна вести огонь снарядами 122 мм, 220 мм и 300 мм калибров вместе с барражирующими боеприпасами с одной пусковой установки.

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На выставке IDEX 2025, проходящей в Абу-Даби, компания Calidus из ОАЭ представила передовую высокомобильную реактивную систему залпового огня (РСЗО) под названием BARQ. Эта система сочетает в себе высокую маневренность, возможность использования ракет различных калибров и интеграцию с боеприпасами для поражения удаленных целей, предлагая гибкое и эффективное решение для огневой поддержки современных вооруженных сил. Об этом 17 февраля сообщил ресурс Army Recognition.

BARQ установлена на шасси полноприводного грузовика, оснащенного двигателем мощностью 375 л.с., что позволяет развивать максимальную скорость до 125 км/ч и обеспечивает запас хода до 700 км. Автоматическая шестиступенчатая коробка передач, трансмиссия 4х4 и дорожный просвет в 400 мм обеспечивают отличную проходимость в сложных условиях местности, включая пустыни, горы и урбанизированные зоны. Система разработана для быстрого развертывания и может быть транспортирована воздушным путем с использованием самолетов типа C-130 и более крупных.

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Уникальной особенностью BARQ является ее способность запускать ракеты трех различных калибров — 122 мм, 220 мм и 300 мм — с одной пусковой установки, а также использовать барражирующих боеприпасы для поражения удаленных целей.

Это позволяет адаптировать огневую мощь в зависимости от конкретных задач и уровней угрозы. Например, 122-мм ракеты предназначены для ближнего и среднего боя, обеспечивая быстрый и насыщенный огонь, 220-мм ракеты предоставляют усиленную огневую мощь для более глубоких ударов; 300-мм ракеты способны поражать цели на расстоянии до 70 км с высокой точностью.

Система способна перейти из режима движения в режим стрельбы за три минуты и покинуть позицию в течение одной минуты после запуска ракет. Это обеспечивая высокую живучесть на поле боя в условиях контрбатарейной борьбы.

"Таким образом BARQ является привлекательным вариантом для вооруженных сил, которые ищут высокомобильную, адаптируемую и технологически продвинутую реактивную артиллерийскую систему для современного поля боя", — подытожили обозреватели.

Напомним, компания Lockheed Martin представила концепт наземной ракетной установки, которая способна запускать до 20 управляемых реактивных снарядов GMLRS калибра 227-мм. Это более чем в три раза больше чем известная система M142 HIMARS, которая может нести лишь шесть таких ракет.