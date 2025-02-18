Впервые вертолет американских ВМС Bell AH-1Z Viper заметили с новыми дальнобойными ракетами (фото)

Программа PASM Корпуса, в рамках которой разрабатывалась ракета дальнего действия (LRAM), прямо не упоминалась. Но, похоже, что это первый снимок такой ракеты.

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Американские ВМС опубликовали фотографию ударного вертолета AH-1Z Viper морских пехотинцев с неизвестным дальнобойным боеприпасом. Есть данные о том, что Корпус морской пехоты разрабатывают по меньше мере одну новую ракету, Precision Attack Strike Missile (PASM). Об этом пишет The War Zone.

Задача состояла в том, чтобы значительно увеличить дальность, на которой вертолет AH-1Z может поражать цели на суше и на море. В Корпусе считают это ключом к обеспечению актуальности вертолетов в будущем масштабном конфликте, особенно в Тихом океане против Китая.

Командование военно-морских воздушных систем (NAVAIR) недавно поделилось изображением AH-1Z и сообщило, что Корпус морской пехоты успешно провел первое испытание нового потенциала дальнего точного огня LRPF.

"Мероприятие было успешно проведено на испытательном полигоне Юма (YPG), штат Аризона, где AH-1Z провел запуск с помощью беспроводного приложения через планшет Marine Air-Ground (MAGTAB)", — говорится в пресс-релизе NAVAIR.

Конструкция боеприпаса с Х-образными хвостовым оперением и выдвижным крылом компании Leidos Dynetics

Конкретно программа PASM Корпуса, в рамках которой разрабатывалась ракета дальнего действия (LRAM), не называлась. Но, похоже, что это первый снимок ракеты, разработанной в ходе этих усилий.

Вертолет Viper с новой ракетой

Вертолет AH-1Z на изображении вооружен двумя боеприпасами. Viper также имеет испытательные контрольно-измерительные модули на пилонах, а также пару топливных баков.

Слайд 2024 года, на котором, среди прочего, упоминается ракета LRAM

Сами ракеты имеют Х-образное расположение хвостового плавника и выдвижные крылья под корпусами. Хотя изображение NAVAIR более низкого качества, боеприпасы также, похоже, такой конструкции, которая предназначена для снижения их радиолокационной сигнатуры. По крайней мере спереди, с заметной оранжевой секцией на нижней половине передней части носа. Это может быть отверстие для самонаводящегося устройства, но также неясно, было ли изображение каким-либо образом отредактировано по соображениям безопасности.

Система MAGTAB

NAVAIR также сообщает, что испытание в прошлом году стало первым случаем, когда вертолетная платформа Корпуса морской пехоты использовала систему оружия с планшетного устройства. Система MAGTAB обычно применяется отдельными морскими пехотинцами на земле или в самолетах для связи и обмена данными, включая координацию прямой авиационной поддержки, помощь в планировании маршрута и предоставление дополнительных данных.

MAGTAB может использоваться для передачи данных с внешних источников на вертолет AH-1Z о целях за пределами диапазона, который могут "видеть" его бортовые датчики.

Напомним, что в ОАЭ представили новейшую мультикалиберную РСЗО BARQ.

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