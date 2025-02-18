Уперше вертоліт американських ВМС Bell AH-1Z Viper помітили з новими далекобійними ракетами (фото)

Програма PASM Корпусу морської піхоти, в межах якої розроблялася ракета дальньої дії (LRAM), прямо не згадувалася. Але, схоже, що це перший знімок такої ракети.

Related video

Американські ВМС опублікували фото ударного вертольота AH-1Z Viper морських піхотинців з невідомим далекобійним боєприпасом. Є дані про те, що Корпус морської піхоти розробляє щонайменше одну нову ракету, Precision Attack Strike Missile (PASM). Про це пише The War Zone.

Завдання полягало в тому, щоб значно збільшити дальність, на якій вертоліт AH-1Z може уражати цілі на суходолі та на морі. У Корпусі вважають це ключем до забезпечення актуальності вертольотів у майбутньому масштабному конфлікті, особливо в Тихому океані проти Китаю.

Командування військово-морських повітряних систем (NAVAIR) нещодавно поділилося зображенням AH-1Z і повідомило, що Корпус морської піхоти успішно провів перше випробування нового потенціалу дальнього точного вогню LRPF.

"Захід був успішно проведений на випробувальному полігоні Юма (YPG), штат Аризона, де AH-1Z провів запуск за допомогою бездротового додатка через планшет Marine Air-Ground (MAGTAB)", — ідеться в пресрелізі NAVAIR.

Конструкція боєприпасу з Х-подібними хвостовим оперенням і висувним крилом компанії Leidos Dynetics

Конкретно програма PASM Корпусу, в межах якої розроблялася ракета дальньої дії (LRAM), не називалася. Але, схоже, що це перший знімок ракети, розробленої під час цих зусиль.

Вертоліт Viper з новою ракетою

Вертоліт AH-1Z на зображенні озброєний двома боєприпасами. Viper також має випробувальні контрольно-вимірювальні модулі на пілонах, а також пару паливних баків.

Слайд 2024 року, на якому, зокрема, згадується ракета LRAM

Самі ракети мають Х-подібне розташування хвостового плавця і висувні крила під корпусами. Зображення NAVAIR невисокої якості, але боєприпаси, схоже, такої конструкції, що призначена для зниження їхньої радіолокаційної сигнатури. Принаймні спереду, з помітною помаранчевою секцією на нижній половині передньої частини носа. Це може бути отвір для самонавідного пристрою, але також неясно, чи було зображення якимось відредаговано з міркувань безпеки.

Система MAGTAB

NAVAIR також повідомляє, що випробування минулого року стало першим випадком, коли вертолітна платформа Корпусу морської піхоти використовувала систему зброї з планшетного пристрою. Система MAGTAB зазвичай застосовується окремими морськими піхотинцями на землі або в літаках для зв'язку та обміну даними, включно з координацією прямої авіаційної підтримки, допомогою в плануванні маршруту і наданням додаткових даних.

MAGTAB може використовуватися для передавання даних із зовнішніх джерел на вертоліт AH-1Z про цілі за межами діапазону, який можуть "бачити" його бортові датчики.

Нагадаємо, що в ОАЕ представили новітню мультикаліберну РСЗВ BARQ.

Також повідомлялося про революційну бронемашину БМП RILA.