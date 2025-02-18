Ціна танка Leopard 2A8 досягла $30 млн: стільки ж коштує старий F-16

За ціну танкового батальйону Leopard 2A8 можна легко придбати три–чотири ескадрильї передових винищувачів. Старі моделі Saab Gripen або F-16 Fighting Falcon коштують приблизно 30 млн доларів за штуку.

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В австрійському Бундесвері збираються модернізувати три танкові роти й поповнити технічний арсенал основними бойовими танками Leopard 2A4. Про це в соцмережі Х повідомив військовий дослідник "Деніел з Богемії".

Австрія нарощує свої бронетанкові сили, але цінник на сучасні танки досить високий. Наразі австрійська армія має лише один танковий батальйон (Panzerbataillon 14) із 58 танками Leopard 2A4, зазначає Bulgarian Military.

Ці танки, хоча і, як і раніше, грізні на полі бою, отримали лише обмежені оновлення, переважно нову електроніку і приводи вежі. Для зміцнення обороноздатності Австрія планує закупити додатково 58 танків Leopard 2A8, з оцінювальною вартістю проєкту в €1,7 млрд ($1,78 млрд). Очікують, що ціна за Leopard 2A8 становитиме €29 млн, або приблизно $30,3 млн.

Причина високої ціни? Ключовий чинник, на який часто вказують, — це система активного захисту Trophy. Однак побіжний погляд на цифри показує, що Trophy не найдорожча частина танка. Наприклад, армія США закупила системи Trophy HV для своїх танків M1A2SEPv2 і M1A2SEPv3 Abrams загальною вартістю 193 млн доларів — приблизно 482 500 доларів за одиницю.

Навіть без Trophy Leopard 2A8 все ще коштуватиме недешево. Його оцінювальна вартість становить приблизно 28 мільйонів євро (30 мільйонів доларів) за одиницю залежно від конкретних вимог. Практика закупівель у Європі, як правило, сприяє великим замовленням, що може допомогти знизити собівартість одиниці.

Для порівняння: Польща нещодавно витратила 4,75 млрд доларів на 250 танків M1A2SEPv3 Abrams, 26 броньованих ремонтно-евакуаційних машин M88A2 і 17 штурмових мостів M1110. Кошти також пішли на навчання, логістику, боєприпаси та запасні частини. Вартість одиниці машини становить приблизно 16,2 млн доларів, що значно нижче, ніж у Leopard 2A8.

Скільки коштують винищувачі F-16 і Saab Gripen

Винищувач Gripen

За ціну танкового батальйону Leopard 2A8 Австрія могла б легко придбати три–чотири ескадрильї передових винищувачів. Старі моделі Saab Gripen або F-16 Fighting Falcon, які можна купити за ціною приблизно в 30 млн доларів за штуку, могли б надати Австрії зовсім іншу стратегічну перевагу.

Нагадаємо, що Велика Британія перетворила радянські ракети на сучасний засіб ППО і поставила їх Україні. Система Gravehawk може призвести до дефіциту техніки РФ.

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