"Стану мышкой для льва": Орбан в телефонном разговоре с Путиным обещал помощь и преданность, — СМИ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обещал приложить все усилия, чтобы помочь главе Кремля, в том числе для урегулирования войну в Украине. Он даже говорил, что готов стать "мышкой", которая освободит российского "льва" от сетей, как в венгерской сказке.

"Вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я могу помочь во всем, чем смогу. В любом вопросе, где я могу оказать помощь, я к вашим услугам", — говорил Орбан Путину, согласно стенограмме разговора, опубликованной венгерским правительством и изученной Bloomberg.

Чтобы подчеркнуть свою мысль, Орбан вспомнил популярную в Венгрии детскую сказку. В ней рассказывается о мышке, освободившей льва, попавшего в сеть, после того как ранее пощадила жизнь грызуна. Это замечание вызвало смех у Путина, как следует из стенограммы. Представители Орбана и Путина не ответили на запросы о комментариях, отправленные по электронной почте.

Отношения между правительством Орбана и Кремлем подвергаются все более пристальному вниманию в преддверии выборов в Венгрии, которые состоятся в эти выходные. Опросы общественного мнения показывают, что ближайший союзник Путина в Европейском союзе может быть свергнут после 16 лет правления. Венгрия выступает против помощи Украине, а предвыборная кампания Орбана изображает президента Владимира Зеленского как врага государства. Также среди "врагов" Венгрии на предвыборных плакатах изображают оппонента Орбана Петера Мадьяра, а также главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Краткий телефонный разговор между Орбаном и Путиным, состоявшийся около полудня 17 октября и содержание которого было впервые обнародовано, служит дополнительным свидетельством того, что помощь России — это политика, исходящая с самого верха правительства.

В ходе телефонного разговора Орбан охарактеризовал дружбу с Путиным как укрепившуюся с момента ее зарождения в родном городе российского лидера, Санкт-Петербурге, в 2009 году.

"Чем больше друзей мы заводим, тем больше у нас возможностей противостоять нашим противникам", — сказал Орбан, согласно стенограмме, которую подтвердил человек, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным, поскольку речь идет о конфиденциальных переговорах. Премьер-министр Венгрии посетовал на то, что он и Путин не смогли регулярно встречаться лично, как это было до пандемии COVID-19.

Затем Путин с восторгом отзывался о "независимой и гибкой" позиции Венгрии в отношении войны против Украины.

"Нам непонятно, почему такая сбалансированная, умеренная позиция порождает лишь контраргументы", — сказал российский лидер.

На прошлой неделе некоторые европейские лидеры обрушились с критикой на Венгрию после того, как консорциум журналистских расследований, включая The Insider и VSquare, опубликовал просочившуюся в сеть запись телефонного разговора между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым, касающегося исключения сестры российского миллиардера из санкционного списка ЕС. Сийярто назвал эту историю делом рук иностранных спецслужб, прослушивающих его разговоры, и заявил, что ни для кого не секрет, что он выступает против санкционной политики ЕС.

Информация о том, насколько тщательно Венгрия информирует Россию и работает в интересах России, появилась в критически важный момент.

Лидер оппозиции Петер Мадьяр, глава партии "Тиса", пообещал вернуть Венгрию в европейское русло и отдалить ее от Москвы в случае своей победы на воскресных выборах. Виктор Орбан, тем временем, сделал антиукраинские лозунги центральной темой своей кампании.

Его правительство препятствует предоставлению Киеву критически важного кредита в размере 90 миллиардов евро, а в прошлом месяце власти конфисковали валюту, которая перевозилась из Австрии в Украину по суше через Венгрию. Страна также продолжает импортировать российские энергоносители, в то время как ЕС постепенно отказывается от нее.

Также Орбан и Путин общались по телефону совсем недавно, 3 марта, и, согласно стенограмме Кремля, глава Кремля высоко оценил "принципиальную позицию Венгрии" по Украине. Они также обменялись мнениями о прогрессе в достижении договоренностей во время визита Орбана к Путину в Москву 28 ноября. Тогда Орбан отметил, что это была их 14-я встреча.

Согласно стенограмме, с которой ознакомилось агентство Bloomberg, главной целью октябрьского телефонного разговора было обсуждение возможности проведения в Венгрии американо-российской встречи, которая обсуждалась в то время.

"Орбан выразил готовность заложить основу для проведения возможного саммита Россия-США в Будапеште", — говорится в официальном сообщении Кремля, опубликованном после телефонного разговора, который был на венгерском и русском языках и длился менее 15 минут с переводом.

Путин подробно рассказал Орбану о шагах, которые могут привести к этому мероприятию, начиная с потенциальной встречи Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, прежде чем решить вопрос о "надлежащем уровне представительства".

Путин также предложил привлечь к обсуждениям Сийярто. Встреча Рубио и Лаврова в итоге не состоялась .

Венгрия была одной из немногих, "возможно, единственной" из европейских стран, которая подходила в качестве места для обсуждаемой встречи, заявил Путин, добавив, что он согласен с оценкой Трампа о том, что это подходящее место, поскольку Орбан был другом их обоих.

Саммит в Будапеште не состоялся, поскольку США и Россия не смогли договориться по поводу максималистских требований Москвы в отношении Украины. Он должен был состояться после встречи Трампа и Путина в Анкоридже, штат Аляска, в августе.

И Орбан, и Путин высоко оценили Трампа. Премьер-министр Венгрии, которого чествовали администрация США и движение MAGA, заявил, что восхищается деловым подходом американского президента, напоминающим "торнадо".

"Как говорится, он движется вперед как танк, — сказал Путин. — Это ему на пользу, и этому можно только радоваться". Он высоко оценил способность Трампа одновременно справляться с различными кризисами, в том числе на Ближнем Востоке. Президент США недавно заключил мирное соглашение в Газе. Совсем недавно Москва критиковала США за нападение на Иран.

Разговор начался с поздравления Орбана Путину с днем ​​рождения, которому в начале октября исполнилось 73 года. Завершился он вопросами о состоянии здоровья обоих лидеров.

"Я занимаюсь спортом, катаюсь на лыжах. Знаю, что вы играете в футбол", — сказал Путин.

"Стараюсь", — ответил Орбан, вызвав смех у обоих мужчин. Затем венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски.

