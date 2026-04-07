"Стану мишкою для лева": Орбан у телефонній розмові з Путіним обіцяв допомогу і відданість, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у телефонній розмові з Володимиром Путіним обіцяв докласти всіх зусиль, щоб допомогти очільникові Кремля, зокрема для врегулювання війни в Україні. Він навіть говорив, що готовий стати "мишкою", яка звільнить російського "лева" від тенет, як в угорській казці.

"Учора наша дружба досягла такого високого рівня, що я можу допомогти в усьому, чим зможу. У будь-якому питанні, де я можу надати допомогу, я до ваших послуг", — говорив Орбан Путіну, згідно зі стенограмою розмови, опублікованою угорським урядом і вивченою Bloomberg.

Щоб підкреслити свою думку, Орбан згадав популярну в Угорщині дитячу казку. У ній розповідається про мишку, яка звільнила лева, що потрапив у пастку, після того як раніше пощадила життя гризуна. Це зауваження викликало сміх у Путіна, як випливає зі стенограми. Представники Орбана і Путіна не відповіли на запити про коментарі, надіслані електронною поштою.

Відносини між урядом Орбана і Кремлем піддаються дедалі пильнішій увазі напередодні виборів в Угорщині, які відбудуться цими вихідними. Опитування громадської думки показують, що найближчий союзник Путіна в Європейському союзі може бути повалений після 16 років правління. Угорщина виступає проти допомоги Україні, а передвиборча кампанія Орбана зображує президента Володимира Зеленського як ворога держави. Також серед "ворогів" Угорщини на передвиборчих плакатах зображують опонента Орбана Петера Мадьяра, а також главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Коротка телефонна розмова між Орбаном і Путіним, що відбулася близько опівдня 17 жовтня і зміст якої було вперше оприлюднено, слугує додатковим свідченням того, що допомога Росії — це політика, яка виходить із самого верху уряду.

Під час телефонної розмови Орбан охарактеризував дружбу з Путіним як таку, що зміцнилася з моменту її зародження в рідному місті російського лідера, Санкт-Петербурзі, 2009 року.

"Що більше друзів ми заводимо, то більше в нас можливостей протистояти нашим супротивникам", — сказав Орбан, згідно зі стенограмою, яку підтвердила людина, обізнана із ситуацією, яка побажала залишитися анонімною, оскільки йдеться про конфіденційні переговори. Прем'єр-міністр Угорщини поскаржився на те, що він і Путін не змогли регулярно зустрічатися особисто, як це було до пандемії COVID-19.

Потім Путін із захопленням відгукувався про "незалежну і гнучку" позицію Угорщини щодо війни проти України.

"Нам незрозуміло, чому така збалансована, поміркована позиція породжує лише контраргументи", — сказав російський лідер.

Минулого тижня деякі європейські лідери обрушилися з критикою на Угорщину після того, як консорціум журналістських розслідувань, зокрема The Insider і VSquare, опублікував просочився в мережу запис телефонної розмови між міністром закордонних справ Петером Сіярто та його російським колегою Сергієм Лавровим, який стосувався виключення сестри російського мільярдера з санкційного списку ЄС. Сійярто назвав цю історію справою рук іноземних спецслужб, які прослуховують його розмови, і заявив, що ні для кого не є таємницею, що він виступає проти санкційної політики ЄС.

Інформація про те, наскільки ретельно Угорщина інформує Росію і працює в інтересах Росії, з'явилася в критично важливий момент.

Лідер опозиції Петер Мадяр, очільник партії "Тиса", пообіцяв повернути Угорщину в європейське русло і віддалити її від Москви в разі своєї перемоги на недільних виборах. Віктор Орбан, тим часом, зробив антиукраїнські гасла центральною темою своєї кампанії.

Його уряд перешкоджає наданню Києву критично важливого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро, а минулого місяця влада конфіскувала валюту, яку перевозили з Австрії в Україну по суші через Угорщину. Країна також продовжує імпортувати російські енергоносії, тоді як ЄС поступово відмовляється від неї.

Також Орбан і Путін спілкувалися телефоном зовсім недавно, 3 березня, і, згідно зі стенограмою Кремля, глава Кремля високо оцінив "принципову позицію Угорщини" щодо України. Вони також обмінялися думками про прогрес у досягненні домовленостей під час візиту Орбана до Путіна в Москву 28 листопада. Тоді Орбан зазначив, що це була їхня 14-та зустріч.

Згідно зі стенограмою, з якою ознайомилося агентство Bloomberg, головною метою жовтневої телефонної розмови було обговорення можливості проведення в Угорщині американсько-російської зустрічі, яка обговорювалася в той час.

"Орбан висловив готовність закласти основу для проведення можливого саміту Росія-США в Будапешті", — ідеться в офіційному повідомленні Кремля, опублікованому після телефонної розмови, що була угорською і російською мовами і тривала менше ніж 15 хвилин із перекладом.

Путін докладно розповів Орбану про кроки, які можуть призвести до цього заходу, починаючи з потенційної зустрічі Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо, перш ніж вирішити питання про "належний рівень представництва".

Путін також запропонував залучити до обговорень Сіярто. Зустріч Рубіо і Лаврова в підсумку не відбулася .

Угорщина була однією з небагатьох, "можливо, єдиною" з європейських країн, яка підходила як місце для обговорюваної зустрічі, заявив Путін, додавши, що він згоден з оцінкою Трампа про те, що це підходяще місце, оскільки Орбан був другом їх обох.

Саміт у Будапешті не відбувся, оскільки США і Росія не змогли домовитися щодо максималістських вимог Москви щодо України. Він мав відбутися після зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі, штат Аляска, у серпні.

І Орбан, і Путін високо оцінили Трампа. Прем'єр-міністр Угорщини, якого вшановували адміністрація США і рух MAGA, заявив, що захоплюється діловим підходом американського президента, що нагадує "торнадо".

"Як то кажуть, він рухається вперед як танк, — сказав Путін. — Це йому на користь, і цьому можна тільки радіти". Він високо оцінив здатність Трампа одночасно справлятися з різними кризами, зокрема на Близькому Сході. Президент США нещодавно уклав мирну угоду в Газі. Зовсім недавно Москва критикувала США за напад на Іран.

Розмова почалася з привітання Орбана Путіну з днем народження, якому на початку жовтня виповнилося 73 роки. Завершилася вона запитаннями про стан здоров'я обох лідерів.

"Я займаюся спортом, катаюся на лижах. Знаю, що ви граєте у футбол", — сказав Путін.

"Намагаюся", — відповів Орбан, викликавши сміх у обох чоловіків. Потім угорський прем'єр подякував Путіну і попрощався російською.

