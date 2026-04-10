Над прірвою в брехні: чи дійсно блок НАТО давно мертвий і хто та чому це приховує

На тлі крихкого близькосхідного перемир’я президент США провів низку перемовин з союзниками по НАТО, під час яких вкотре жорстко розкритикував блок. Чи вдасться Альянсу вижити за президенства Трампа, зберігаючи бодай формальні червоні лінії для загарбницьких апетитів Путіна, з’ясовував Фокус.

Невдовзі після встановлення двотижневого близькосхідного перемир’я очільник Білого дому провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, за підсумками якої вчергове розкритикував Північноатлантичний Альянс через відсутність допомоги з операцією в Ірані.

«НАТО не було поруч, коли ми потребували його допомоги, і не буде поруч, якщо ми знову потребуватимемо його. Згадайте тут ще й Гренландію, цей великий, погано керований шмат льоду!» – написав нинішній господар Овального кабінету у Truth Social.

Між тим генсек НАТО назвав зустріч із Трампом «відвертою та дуже відкритою». При цьому він відмовився уточнити, чи обговорювали вони з очільником Білого дому можливість виходу США з Альянсу, про що Трамп днями заявив в інтерв’ю британській газеті The Telegraph.

Водночас за підсумками телефонної розмови з Дональдом Трампом у четвер, 9 квітня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що обговорив з американським візаві, серед іншого, й майбутнє НАТО перед самітом в Анкарі, який відбудеться на початку липня.

«Цей Альянс (НАТО – Фокус) у будь-якому разі наразі нічим не замінити, і тому я дуже зацікавлений у його збереженні та подальшому розвитку разом з американським президентом», — зазначив очільник німецького уряду. Також він наголосив, що не хоче, аби війна між Сполученими Штатами та Іраном «ще більше ускладнила» відносини між США та їхніми європейськими партнерами по НАТО. «Ми не хочемо – я не хочу – щоб НАТО розпався. НАТО є гарантом нашої безпеки, зокрема і насамперед у Європі», – резюмував Фрідріх Мерц.

Невдовзі після цього президент Чехії Петр Павел заявив, що своїми критичними ремарками президент США шкодить авторитету НАТО більше, аніж це робить очільник Кремля: «За останні кілька тижнів Трамп зробив для зниження авторитету НАТО більше, ніж вдалося Владіміру Путіну за багато років».

Насамкінець чеський лідер, акцентувавши, що НАТО заснований на принципах стримування та колективної оборони, резюмував: «У той момент, коли ми починаємо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль суттєво втрачається».

Коментуючи Фокусу перипетії щодо подальшої долі та ролі Північноатлантичного Альянсу, політолог, експерт центру «Об’єднана Україна» Петро Олещук зазначає наступне: «Можливо, висловлю не дуже очікувану думку, але я в ній абсолютно переконаний: НАТО вже мертве, просто ніхто цього не хоче визнавати через цілу низку причин. Поясню, чому я вважаю НАТО мертвим. В основі НАТО лежить проста ідея: «Один за всіх і всі за одного». Тобто, у разі нападу на когось одного, відбиваються усі разом. Це – основне, все інше – нашарування. І головний результат, якого добився Трамп, полягає в тому, що вперше за багато десятиліть головний принцип НАТО не те, що поставлений під сумнів, а де-факто зруйнований президентом США. Запитайте будь-кого зараз у світі, чи будуть США захищати партнерів по НАТО. Я думаю, що усі однаково висловлять дуже і дуже великі сумніви у цьому, а там, де з’являються сумніви, зникає основа».

Констатувавши, що саме Трамп посіяв у НАТО «великі сумніви», політолог додав: «Тепер відіграти ситуацію назад, відновивши в таборі Альянсу довіру, вже неможливо. Але Трамп змусив весь світ задуматися про те, а що ж дійсно буде, якщо США не прийдуть на допомогу, хоча раніше це чомусь навіть в голову нікому не приходило. З іншого боку НАТО, тобто те, що раніше для Путіна виглядало великою загрозою на яку краще не нариватися, наразі видається йому цікавим квестом. Словом, тепер у Путіна не буде гальм».

Ще раз наголосивши на тому, що де-факто НАТО вже мертве, Петро Олещук підкреслив: «Попри очевидну смерть Альянсу, юридичне оформлення цієї смерті з випискою усіх необхідних довідок займе дуже багато часу. Тобто, будуть спроби якось цей труп підтримувати, робити вигляд, що насправді він ще дихає, але від реальності не втекти. Разом з НАТО померла ідея взаємної допомоги».

У ситуації, що склалася, каже політолог, європейським країнам варто не повторювати мантри про те, що НАТО має бути збережено, а визнати реальність і думати, як діяти без США.

«Насправді, на мій погляд, НАТО зараз – це небезпека, а не посилення безпеки, тому що у разі чого, вони з одного боку нічого не робитимуть, а з іншого – зв’язуватимуть по руках і ногах європейців. А ось якщо зараз виникне якийсь новий безпековий альянс, зрозуміло, що ніякого Орбана туди ніхто не підпустить на гарматний постріл і Угорщині ще не одне десятиліття доведеться доводити, що вона є нормальною країною, з якою в принципі можна співпрацювати. Наразі ж Орбан – повноцінний член НАТО, який може блокувати в угоду «леву» Путіну будь-які рішення Альянсу. Тому, гра у те, що НАТО начебто ще живе, створює більше викликів для Європи, аніж створює безпеки», — аргументує експерт.

Наразі, зауважує політолог, в нормативно-правовій базі Євросоюзу (ЄС) є «достатньо неконкретна, але наявна» норма про колективну безпеку та оборону. З огляду на це, вважає Петро Олещук, ЄС «потрібно врешті визнати реальність» і переходити до оформлення свого статусу, в тому числі, як військово-політичного альянсу – тобто, створювати для початку сили швидкого реагування, а згодом – повноцінну європейську армію, євро генштаб, тощо.

Втім, прогнозує експерт, це може статися ще нескоро. «Для європейських лідерів визнання фактичної смерті НАТО і конкретні безпекові дії в межах ЄС є настільки великим стресом, що навіть коли на них летітимуть ракети, а Трамп заявлятиме, що це не його проблема, вони будуть висловлювати віру в НАТО і його безпекову парасольку, тому що всі бояться вийти і сказати правду європейським громадянам. Однак те, що євролідери зараз відкидають реальність, зовсім не означає, що вона за ними не прийде. Вона прийде і добряче їх провчить і очевидно, що в кінцевому рахунку буде серйозне перезавантаження європейської політики, як було вже в історії неодноразово», — підсумовує Петро Олещук.

Водночас експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв у розмові з Фокусом констатує: «Якщо говорити про офіційний розвал, тобто про те, що НАТО перестане існувати, то такий варіант поки що неможливо розглядати. Чому? Тому що навіть з точки зору Сполучених Штатів, тут мало бажання президента Трампа щось вкотре зруйнувати і розвалити – для цього необхідне погодження Сенату і голосування у Конгресі. Тобто, необхідно, аби більше 75% сенаторів проголосували за вихід США з НАТО. А наразі більшість сенаторів та конгресменів навіть з Республіканської партії є атлантистами і підтримують НАТО. З огляду на це, вкрай важко собі уявити, що зрештою знайдеться 75% готових виходити з НАТО».

На переконання експерта, навіть якщо Трамп і запустить процес виходу США із НАТО, «ця історія в кінцевому рахунку з тріском провалиться».

«Поряд з тим необхідно розуміти, що навіть відома стаття 5-та Вашингтонського договору є достатньо гливкою в тому плані, що вона насправді ні до чого не зобов’язує. 5-та стаття НАТО говорить про те, що напад на одну країну вважається нападом на всіх і кожна держава має здійснити такі дії, які вважає необхідними для зупинки агресії. Якщо, приміром Трамп буде вважати необхідним для зупинки цієї агресії написати пост у Truth Social, ну що ж, це й будуть його дії, необхідні для її – агресії – зупинки. Інакше кажучи, навіть без виходу з НАТО, якщо Штати захочуть, вони можуть бути, м’яко кажучи, неактивними учасниками Альянсу і не робити нічого з тим, аби допомагати своїм партнерам і союзникам», — наголошує Олександр Краєв.

Саме такий сценарій, коли Трамп нічого не робитиме в межах НАТО, залишаючи США повноцінним членом блоку, експерт вважає найбільш вірогідним. «Трамп не зацікавлений в НАТО, як такому, тому нічого не робитиме для його підтримки, а тим паче – розширення. При цьому ніхто офіційно не визнаватиме смерть НАТО, бо як тільки це станеться – Росія одразу ж захоче перевірити на Польщі чи країнах Балтії. Тобто, доки можна тримати ось цю інтригу щодо того, що з НАТО остаточно все покінчено, доти НАТО її й триматиме. Це, по-перше. А по-друге, якщо ми говоримо про альтернативи НАТО, то маємо констатувати, що процес вже запущено, позаяк європейці починають групуватися у регіональні альянси та шукати додаткові безпековіта політичні важелі тиску», — резюмує Олександр Краєв. На його переконання, наразі абсолютна більшість європейських лідерів, як власне і генсек Альянсу Марк Рютте, проводять лінію задобрювання Трампа, «намагаючись не будити зайвий раз осине гніздо», але розуміючи при цьому, що у НАТО є віз та маленький возик різнопланових проблем.