Трамп висунув НАТО ультиматум щодо Ормузької протоки

Марк Рютте, генсек НАТО, після зустрічі з президентом США 8 квітня проінформував деякі європейські столиці про те, що Дональд Трамп хоче отримати конкретні зобов'язання найближчими кількома днями щодо допомоги в гарантуванні безпеки Ормузької протоки.

Рютте зустрівся з Трампом у Вашингтоні на тлі напруженості всередині альянсу через війну з Іраном. За словами кількох європейських дипломатів, поінформованих після зустрічі генерального секретаря НАТО з Трампом, вимога Трампа рівносильна ультиматуму, повідомляє Spiegel.

"Генеральний секретар підтримує зв'язок із союзниками з приводу своїх обговорень у Вашингтоні. Цілком очевидно, що Сполучені Штати очікують конкретних зобов'язань і дій для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці", — заявила в четвер прессекретар НАТО Еллісон Гарт.

Опитування Двотижневе перемир’я в Ірані — це кінець війни? Опитування відкрите до Так Ні Тимчасово Побачимо Голосувати

Трамп чинить величезний тиск на партнерів по НАТО, висуваючи нові погрози. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, наразі він складає список європейських партнерів по НАТО, які підтримали його у війні проти Ірану або виступили проти нього. У повідомленнях ідеться, що Трамп має намір вивести американські війська з країн, які чинили опір. Іспанія, ймовірно, опиниться в центрі цього списку; її уряд навіть відмовив ВПС США у праві на проліт винищувачів і літаків-заправників.

Відео дня

Німеччина, з іншого боку, не ввела жодних обмежень на використання США своїх основних баз. Проте Трамп назвав уряд Німеччини противником війни, насамперед через фразу про те, що операція "Епічна лють" — це "не наша війна". Хоча ця цитата належить міністру оборони Борису Пісторіусу, Білий дім негайно приписав її канцлеру Фрідріху Мерцу, який завжди дотримувався більш дипломатичного тону.

Президент США неодноразово називав НАТО "паперовим тигром" і останніми тижнями погрожував вийти з трансатлантичного альянсу, що складається з 32 членів, стверджуючи, що європейські союзники Вашингтона покладалися на гарантії безпеки США, надаючи водночас недостатню підтримку американо-ізраїльській військовій операції в Ірані.

"Ми відзначаємо невдоволення у Вашингтоні, але вони не консультувалися із союзниками ні до, ні після початку цієї війни", — сказав один із дипломатів.

"Само по собі НАТО не відіграватиме жодної ролі у війні проти Ірану, але союзники хочуть допомогти в пошуку довгострокових рішень щодо Ормузької протоки. З огляду на триваючі переговори з Іраном, це може виявитися корисним", — сказав дипломат.

Хоча Трамп цього тижня заявив, що атаки на Іран будуть припинені в рамках двотижневого перемир'я, Ормузька протока так і залишилася закритою, оскільки в Тегерані заявили, що Ізраїль порушив перемир'я, коли завдав удару по "Хезболлі" в Лівані.

Після зустрічі з Рютте Трамп написав у Truth Social великими літерами: "НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде поруч, якщо вони нам знову знадобляться".

Марк Рютте, відомий у Європі як "заклинатель Трампа", якого критикували за часті похвали на адресу американського лідера, заявив після зустрічі в середу, що Трамп "явно розчарований багатьма союзниками по НАТО, і я розумію його точку зору".

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що "співтовариство НАТО зараз більше занепокоєне, ніж упевнене", і що "зустріч не розвіяла цих побоювань".

Наразі Велика Британія очолює групу з приблизно 40 країн, які прагнуть розробити військово-дипломатичний план з відновлення та забезпечення безпеки Ормузької протоки, але поки що мало ознак того, що це призведе до якогось прориву в найближчому майбутньому. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у середу, що близько 15 країн планують сприяти відновленню руху через протоку.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у четвер, що Ормузьку протоку не вдасться повністю відкрити доти, доки не буде досягнута міцна угода між США та Іраном, в той час як Італія і Велика Британія заявили, що позиція Ірану, згідно з якою він може стягувати плату за перетин протоки, є неприйнятною.

Тим часом Ормузька протока залишається закритою. Повідомляється, що Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) передав радіоповідомлення усім суднам біля протоки, в якому йдеться про те, що "будь-яке судно, яке намагатиметься пройти без дозволу, буде знищено".

Перед зустріччю Рютте і Трампа в Білому домі заявили, що Іран і США проведуть переговори в Пакистані. Очолить переговорну групу віцепрезидент Джей Ді Венс.

А Дональд Трамп уже заявив, що американські військові надалі залишатимуться поблизу Ірану. Вони очікуватимуть там укладення повноцінної угоди між Вашингтоном і Тегераном.