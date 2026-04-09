Не станеться найближчим часом: Рютте чесно відповів, чи вступить Україна до НАТО (відео)

Генсек НАТО Марк Рютте зробив невтішну заяву про можливе вступ України до НАТО майбутньому.

За словами генерального секретаря Альянсу, проти цього виступають кілька країн, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та США, передає Clash Report.

Рютте пояснив, що його точка зору базується на аналізі політичних процесів усередині блоку та на міжнародній арені сьогодні.

"Я не думаю, що питання про членство України в НАТО можна вирішити в короткий термін. Я не думаю, що це станеться в політичному плані найближчим часом — це моя справедлива оцінка", — сказав генсек НАТО Рютте.

Марк Рютте про вступ України до НАТО

Також він заявив, що НАТО вивчає досвід України у війні.

"В нас є Обʼєднаний центр в Польщі (JATEC), де ми вивчаємо всі ті уроки, які ви (українці, прим.ред.) вивчили протягом своєї війни", — сказав він.

Що відбувається з НАТО сьогодні?

20 березня Трамп обізвав НАТО "паперовим тигром" і звинуватив у боягузтві.

Також на початку цього місяця Трамп заявив, що розглядає можливість виходу США з альянсу, що складається з 32 країн, стверджуючи, що НАТО не надало адекватної підтримки Сполученим Штатам та Ізраїлю під час війни в Ірані. Його коментарі перегукуються з давніми скаргами на те, що країни-члени альянсу роблять недостатній внесок у власну оборону.

Натомість, Фокус писав, що якщо США вийдуть з НАТО, подібні "потрясіння" можуть відкрити для України більше нових можливостей для інтеграції в альянс. Про це заявила посолка України при НАТО Альона Гетьманчук у коментарі для видання Politico.

Можливість інтеграції України може допомогти НАТО стати "набагато ефективнішим, потужнішим, інноваційним та здатним протистояти російській загрозі", наголосила Гетьманчук. Вона відкидає думку Трампа про те, що НАТО є "паперовим тигром", і вважає, що альянс досі становить загрозу для РФ, яка не наважується з ним зіштовхнутися.

9 квітня президент США Дональд Трамп вкотре виступив з докорами щодо країн НАТО після зустрічі з генеральним секретарем альянсу Марком Рютте. Політики мали обговорити можливий вихід Америки з НАТО.

Також 9 квітня президент Чехії Петр Павел розкритикував заяви президента США Дональда Трампа щодо НАТО, а також порівняв його з Путіним.

Політик заявив, що критика Трампа щодо союзників по НАТО, завдає більшої шкоди авторитету Альянсу, аніж дії диктатора Володимира Путіна.