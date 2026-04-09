Не произойдет в ближайшее время: Рютте честно ответил, вступит ли Украина в НАТО (видео)

Генсек НАТО Марк Рютте сделал неутешительное заявление о возможном вступлении Украины в НАТО будущем.

По словам генерального секретаря Альянса, против этого выступают несколько стран, в частности Германия, Словакия, Венгрия и США, передает Clash Report.

Рютте объяснил, что его точка зрения базируется на анализе политических процессов внутри блока и на международной арене сегодня.

"Я не думаю, что вопрос о членстве Украины в НАТО можно решить в короткий срок. Я не думаю, что это произойдет в политическом плане в ближайшее время — это моя справедливая оценка", — сказал генсек НАТО Рютте.

Также он заявил, что НАТО изучает опыт Украины в войне.

"У нас есть Объединенный центр в Польше (JATEC), где мы изучаем все те уроки, которые вы (украинцы, прим.ред.) выучили в течение своей войны", — сказал он.

Что происходит с НАТО сегодня?

20 марта Трамп обозвал НАТО "бумажным тигром" и обвинил в трусости.

Также в начале этого месяца Трамп заявил, что рассматривает возможность выхода США из альянса, состоящего из 32 стран, утверждая, что НАТО не оказало адекватной поддержки Соединенным Штатам и Израилю во время войны в Иране. Его комментарии перекликаются с давними жалобами на то, что страны-члены альянса делают недостаточный вклад в собственную оборону.

Зато, Фокус писал, что если США выйдут из НАТО, подобные "потрясения" могут открыть для Украины больше новых возможностей для интеграции в альянс. Об этом заявила посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук в комментарии для издания Politico.

Возможность интеграции Украины может помочь НАТО стать "гораздо более эффективным, мощным, инновационным и способным противостоять российской угрозе", подчеркнула Гетьманчук. Она отвергает мнение Трампа о том, что НАТО является "бумажным тигром", и считает, что альянс до сих пор представляет угрозу для РФ, которая не решается с ним столкнуться.

9 апреля президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил с упреками в отношении стран НАТО после встречи с генеральным секретарем альянса Марком Рютте. Политики должны были обсудить возможный выход Америки из НАТО.

Также 9 апреля президент Чехии Петр Павел раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа относительно НАТО, а также сравнил его с Путиным.

Политик заявил, что критика Трампа в отношении союзников по НАТО, наносит больший вред авторитету Альянса, чем действия диктатора Владимира Путина.