США против НАТО: похоронит ли Трамп окончательно Североатлантический Альянс

На фоне ближневосточного конфликта президент США Дональд Трамп, жестко раскритиковав союзников за отказ помочь в войне в Иране заявил, что Соединенные Штаты пересмотрят свое членство в НАТО. Означает ли это, что Североатлантический Альянс оказался перед риском быть разрушенным изнутри, выяснял Фокус.

О том, что официальный Вашингтон, который за 76 лет существования НАТО был ключевым его цементирующим элементом, пересмотрит отношения с Альянсом президент Трамп заявил в свежем интервью CNN.

В частности, по словам главы Белого дома, сейчас членство США в НАТО — это, "безусловно, вопрос, над которым нам следует задуматься".

В дальнейшем же, проводя параллели между конфликтом в Иране и полномасштабной войной России против Украины, нынешний хозяин Овального кабинета подчеркнул, что Америка не была обязана помогать Киеву, когда РФ начала в 2022-м свою "СВО".

"Мы помогаем им (странам — членам Альянса — Фокус), а они не помогают нам, и я думаю, что это очень плохо для НАТО", — отметил американский лидер, добавив, что союзники поддерживают цель США по предотвращению получения Тегераном ядерного оружия, "но не хотят ввязываться в войну".

Відео дня

Какие торги по линии США — НАТО относительно Украины продолжаются в Североатлантическом Альянсе

Напомним, на днях президент Соединенных Штатов призвал страны НАТО помочь восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив. Отдельно он отметил, что в случае отказа, Североатлантический Альянс ожидает "очень плохое будущее".

В итоге, когда целый ряд ведущих стран-членов НАТО отказался от участия в потенциальной операции по защите Ормузского пролива, Трамп заявил, что ему не нужна никакая помощь извне: "Учитывая то, что мы достигли такого военного успеха в Иране, мы больше не нуждаемся и не желаем помощи стран НАТО — мы никогда в этом не нуждались... На самом деле, говоря как президент Соединённых Штатов Америки, бесспорно самой мощной страны в мире, мы не нуждаемся в помощи ни от кого!".

Президент Финляндии Александр Стубб Фото: Getty

В то же время президент Финляндии Александр Стубб, который, кстати, находится в достаточно теплых отношениях с господином Трампом и систематически играет с ним в гольф, акцентировал, что нежелание европейских стран откликнуться на просьбу главы Белого дома помочь с защитой Ормузского пролива связано с тем, что Штаты не проконсультировались с союзниками непосредственно перед началом иранской операции.

Более того, 57-летний финский лидер предложил американскому коллеге своеобразный геополитический бартер, суть которого сводится к тому, что Европа действительно могла бы помочь США разблокировать Ормузский пролив в случае, если Дональд Трамп поспособствует заключению приемлемого именно для Киева мирного соглашения со страной-агрессором Россией.

Осознает ли Трамп все последствия острого кризиса внутри НАТО

Свои опасения относительно судьбы НАТО еще при первом президентстве Трампа высказывал, в частности Джон Болтон — тогдашний его советник по вопросам национальной безопасности, напоминает в разговоре с Фокусом политолог Владимир Фесенко.

"Болтон даже предполагал, что при первой каденции Трамп может вывести США из НАТО, но этого в итоге не произошло. Сейчас же Трамп действительно говорит о намерении пересмотреть участие Штатов в Альянсе, но не говорит, что конкретно будет делать. Безусловно, повод для недовольства у него появился. Другое дело, чтобы если бы Трамп действовал по логике НАТО, то перед началом истории в Иране провел бы предварительные консультации с партнерами о совместной военной операции, а не делал все так, как сделал", — подчеркивает политолог.

Подчеркнув, что в рамках Альянса существуют четкие механизмы принятия решений, эксперт добавил: "И здесь следует отдельно отметить, что сфера Ближнего Востока не является сферой деятельности НАТО. Напомню, когда США проводили свои военные операции против Саддама Хусейна в начале 90-х и 2000-х годов, они это делали не под флагом НАТО — Штаты создавали специальные коалиции и американцы в принципе не делали из этого проблемы".

Важно

При этом, акцентирует Владимир Фесенко, то, что произошло сейчас в Иране, действительно может стать дополнительным поводом для Трампа пересмотреть отношения США с НАТО: "Но не забывайте и о том, что Штаты начали это делать еще до войны на Ближнем Востоке, а именно на саммите НАТО в феврале, в котором принял участие заместитель главы Пентагона господин Колби. То, что он тогда сообщил европейским партнерам фактически означало, что НАТО будет трансформироваться. То есть, речь шла о том, что США не будут выходить из НАТО, но будут отвечать только за стратегические вопросы. Условно говоря, США и в дальнейшем будут сохранять ядерный зонтик над Европой, но не будут вмешиваться в любые проявления конвенционных угроз — то есть конфликтов с привлечением обычного, а не ядерного оружия. И если, например, Россия осуществит какие-то военные провокации против стран Балтии, то это, по логике Колби — забота не Соединенных Штатов, а европейских стран. Вот в чем суть нового подхода США к Европе".

Таким образом, изменение НАТО-политики Вашингтона, констатирует политолог, уже началось, однако не в интересах США полностью выходить из Североатлантического Альянса.

"В случае выхода США из НАТО, Штаты потеряют важные стратегические базы, которые им нужны, в частности для влияния в регионе Арктики, в Северной Атлантике, на Кипре и тому подобное. Поэтому сейчас разрывать все отношения с НАТО для США будет означать движение вопреки своим национальным интересам. Впрочем, еще раз подчеркиваю: изменения в отношениях с Альянсом со стороны США уже начались и они неизбежно будут продолжаться. Думаю, нынешняя ситуация вокруг Ирана в определенной степени может эти изменения ускорить, потому что она проявила острый кризис в отношениях внутри НАТО", — резюмирует Владимир Фесенко.

По его убеждению, сейчас речь идет о конфликте интересов внутри блока. "Когда Трамп возмущается, что европейцы не предоставляют ему того, в чем он нуждается, он забывает о том, что сам относился к партнерам совсем не по-партнерски. То есть, Трамп хочет, чтобы ему все заглядывали в рот и выполняли все, что он пожелает, а он при этом не будет нести никакой ответственности по отношению к партнерам. В этом контексте довольно неординарную идею озвучил президент Финляндии Стубб. Не думаю, что эта идея будет реализована, но тем не менее он настаивает, что с Трампом нужно договариваться на трамповском языке — big deal: хочешь, чтобы тебе Европа помогла в Ормузском проливе предоставляй в обмен помощь Украине", — говорит Владимир Фесенко.

Подобного рода "бартер", отмечает политолог, действительно мог бы снять напряжение внутри НАТО, но, добавляет эксперт, Трамп так не привык. "Трамп считает, что только он должен принимать решения. В этом смысле показательна его реакция на Стармера. Трамп категорически не хочет понимать, что Великобритания — парламентская страна, где правительство является коллективным органом и не все решения принимает лично премьер-министр. Кстати, в этом проявился в очередной раз трамповский подход: он действительно очень хочет быть авторитарным лидером", — акцентирует политолог.

В целом, по мнению Владимира Фесенко, ближневосточный конфликт может усилить кризис и напряжение в отношениях между США и европейскими государствами-членами НАТО. В то же время, прогнозирует политолог, генсек НАТО Марк Рютте и другие евролидеры будут пытаться сгладить острые углы и не довести ситуацию до полного "развода". Кроме того, эксперт выразил надежду, что в Белом доме также есть осознание, что разрушение отношений с европейцами противоречит национальным интересам США. Пока же кризис в отношениях между Вашингтоном и НАТО есть, но он, уверяет Владимир Фесенко, "не кардинальный" и не такой, что ставит НАТО на грань разрушения.

Какую тактическую линию по НАТО будут проводить в дальнейшем Трамп и Европа

Несмотря на систематические нападки президента США на НАТО в целом и отдельные государства-члены, в частности, Североатлантический Альянс сохранится, убежден кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал: "НАТО сохранится, но формат деятельности, не исключено, будет в определенной степени ограничен. Например, меньше внимания будет уделяться саммитам, встречам, совместным инициативам и тому подобное. Скорее Европа все больше и больше будет полагаться на собственные силы и возможности. А вот Америка, думаю, в дальнейшем будет двигаться по пути автономной деятельности в вопросах военных аспектов. Наряду с тем, не могу сказать, что Штаты полностью самоустранятся в рамках НАТО, так как это противоречит их национальным интересам".

В случае, если Соединенные Штаты ощутимо уменьшат свое участие в Альянсе, прогнозирует Станислав Желиховский, европейцы будут усиливать свои способности вне НАТО — скорее всего, в рамках Европейского Союза (ЕС) с параллельным привлечением таких стран, как Великобритания, Япония, Канада, Украина.

Важно

"Если мы говорим о глобальном оборонном секторе, то сейчас реформируется именно ЕС, тогда как Североатлантический Альянс, если не деградирует, то точно топчется на месте и не движется вперед. Учитывая это, не имеет смысла возлагать какие-то надежды на развитие Альянса, который все же был заточен на лидерство США. А поскольку США демонстративно самоустраняются, Альянс прекратит свое активное существование, как организация с запрограммированными в начале задачами", — отмечает эксперт.

По его убеждению, вскоре мы можем стать свидетелями того, что такие страны как Франция или Германия будут пытаться за пределами НАТО брать на себя лидерство и "толкать европейский поезд вперед". В рамках же Альянса, резюмирует Станислав Желиховский, несмотря на политику Трампа, государства-члены блока будут избегать конфликта с Америкой с тем, чтобы США не пошли на какие-то более радикальные шаги в плане полного дистанцирования себя от НАТО. Скорее всего, предполагает эксперт, страны, входящие в Североатлантический Альянс, будут ожидать смены американской администрации с надеждой на то, что в Белый дом придет другой президент, который реинкарнирует НАТО.

С другой стороны, не исключает Станислав Желиховский, преемником Трампа может стать человек с еще более радикальными взглядами. Так или иначе, но пока, заключает аналитик, ведущие европейские участники НАТО, будучи убежденными, что ключевым препятствием для восстановления полноценного функционирования Альянса является действующий хозяин Овального кабинета, делают ставку на то, что с его уходом от властного руля Североатлантический Альянс еще расправит свои репутационные крылья.