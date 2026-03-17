Ближневосточный магнит: маргинализирует ли иранский конфликт вопрос войны в Украине

В Европейском Союзе (ЕС) крайне обеспокоены тем, что продолжение ближневосточного конфликта может, с одной стороны укрепить позиции Москвы в противостоянии с Киевом, а с другой — свести к минимуму внимание США к мирному урегулированию по Украине. Насколько оправданы соответствующие опасения, выяснял Фокус.

Дальнейшая эскалация конфликта на Ближнем Востоке может укрепить позиции Российской Федерации в ее войне против Украины из-за роста цен на нефть, конкуренции за поставки западного оружия и отвлечения политического внимания, заявила в понедельник, 16 марта главный дипломат ЕС Кая Каллас перед заседанием Совета Евросоюза по иностранным делам. Отдельно она подчеркнула важность того, чтобы "внимание Запада, в частности США к Ближнему Востоку никоим образом не отвлекало от Украины". Кроме этого, бывший премьер Эстонии видит серьезный риск распыления ресурсов в сфере обороны в сверхважный для Киева момент.

Відео дня

Кая Каллас подчеркнула, что внимание Запада к Ближнему Востоку никоим образом не должно отвлекать от Украины

Когда и при каких условиях могут возобновиться мирные переговоры по Украине

В условиях, когда военные базы США в странах Персидского залива "лупят маленькими FPV дронами", отмечает в разговоре с Фокусом политолог, партнер агентства по коммуникациям и правительственным связям Good Politics Максим Джигун, как минимум Трамп уже потерял интерес ко всему, кроме ближневосточного вопроса.

"Рассчитывать на то, что ближайшие недели, а, возможно, и месяцы тема Украины будет вопросом номером один для Трампа точно не стоит. Но с другой стороны, наблюдая за тем, как затягивается ближневосточный конфликт, не исключено, что Трамп вскоре свернет эту историю, объявив о тотальной победе над иранцами, независимо от того будет она или нет. В любом случае, я бы не был таким категоричным, как некоторые западные медиа, которые пишут, что у Трампа полностью потерялся интерес к российско-украинской войне", — отмечает эксперт.

Политолог прогнозирует, что даже в случае, если тема Ирана не будет угасать в ближайшее время, вопрос урегулирования по Украине все равно вернется в геополитическую повестку дня.

"Я понимаю всю сложность иранского фактора, но не могу сказать, что он ставит жирную точку и на мирном процессе, и на наших возможностях. При этом, действительно за внимание теперь приходится бороться с другими игроками и это является для нас едва ли не ключевой трудностью", — заключает Максим Джигун.

Какие ближневосточные бенефиты может получить Киев

В то же время политолог Дмитрий Левусь в разговоре с Фокусом отмечает: "Вполне закономерно, что сейчас внимание Трампа сконцентрировано на Ближнем Востоке. Однако, это не мешает ему активно комментировать и российско-украинскую войну в присущем стиле. Стиль этот предполагает желание закончить войну за счет интересов Украины. Из-за, мягко говоря, своеобразных взглядов Трампа на то, как нужно выстраивать отношения с Российской Федерацией, он допускает ряд ошибок, в частности, упорно не желая видеть украинскую субъектность".

Важно

Религия, нефть и давняя вражда: кто кого ненавидит на Ближнем Востоке и поддерживает Иран

Впрочем, несмотря на откровенно антиукраинскую позицию Трампа, добавляет политолог, "от реалий ему все равно не убежать".

"Даже отрицание президента США относительно того, что Вашингтон обращался к Украине за помощью по экспертизе в противодействии иранским "Шахедам" уже не играет существенной роли, поскольку украинские группы уже работают в странах Ближнего Востока, которые являются важными союзниками Штатов. Но пока Трамп упорно игнорирует реальность, хотя из-за ближневосточных событий Украина получила возможность увеличить свое влияние и расширить пространство для дипломатического маневра и военного сотрудничества. Хочется надеяться, что Украине удастся воспользоваться окном возможностей и выстроить мосты плодотворного сотрудничества не только с Израилем, но и с Катаром, ОАЭ, Иорданией", — констатирует Дмитрий Левусь.

Будет ли с учетом ситуации на Ближнем Востоке нивелирован вопрос антироссийских санкций

Соединенные Штаты уже переориентировались с российско-украинской войны на ближневосточный конфликт, подчеркивает в разговоре с Фокусом политолог Алексей Якубин, высказывая опасения, что эта переориентация может коснуться и военных поставок.

"Подозреваю, что Трамп уже де-факто переключился на Ближний Восток и именно туда направляет военные ресурсы и поэтому, на мой взгляд, каждая неделя войны в Иране создает для Украины ряд проблемных моментов. Тем более, мы видим, как сложившейся ситуацией пользуется Россия — имею в виду историю с нефтью. Несмотря на то, что наша посолка в США Стефанишина периодически поднимает тему введения Конгрессом вторичных санкций в отношении роснефти, Белый дом действует прямо противоположно", — резюмирует политолог.

Эксперт считает, что чем дольше будет продолжаться ближневосточный конфликт, тем более насущным для Украины будет становиться вопрос получения ракет-перехватчиков. Между тем, видит политолог и определенные выгоды для Украины, которые заключаются в большем закреплении "очень незаурядных и важных" отношений со странами Персидского залива, которые могут принести не только кратковременные контракты и прибыли, но и стратегические, в частности геополитические бонусы.

С какими рисками столкнется Украина из-за войны в Иране

Украина максимально заинтересована в том, чтобы конфликт в Иране не затягивался в дальнейшем, замечает в разговоре с Фокусом политолог Олег Постернак и добавляет: "Более того, Киев заинтересован в полной смене иранского режима, но, к сожалению, американцы сейчас находятся перед развилкой более серьезных вызовов. Уничтожение отдельных представителей иранской власти не приводит к смене режима, а потребность о наземной операции реализовать не удастся из-за больших внутриполитических рисков, на которые Трамп вряд ли пойдет. Вместе с тем, крышка уже снята и просто так договориться с Ираном не получится. Иран, как и Россия в отношении Украины, уже почувствовал вкус вечной войны".

По убеждению эксперта, первый и ключевой риск для Украины, учитывая ближневосточную ситуацию, заключается в ограничении ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Второй серьезный риск политолог видит в поступлениях в федеральный бюджет РФ значительных средств от продажи нефти и газа, "что значительно поможет Путину финансировать в дальнейшем агрессию против Украины". При этом эксперт считает, что не все средства, полученные от продажи черного золота по завышенным ценам россияне направят на свой ВПК. Заметное ослабление санкционной антироссийской петли является третьим и очень серьезным вызовом для Украины, констатирует Олег Постернак.