С Зеленским труднее договориться, чем с Путиным: топ-5 заявлений Трампа для NBC News

Вашингтон не нуждается в помощи Украины в противодействии атакам иранских беспилотников. При этом, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее договориться, чем с Путиным, считает глава Белого дома.

Соединенные Штаты не заинтересованы в поддержке, которую готова оказать Украина в перехвате иранских дронов. Об этом в телефонном интервью NBC News заявил Дональд Трамп.

"Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь – это Зеленский", – сказал американский президент, однако отказавшись ответить, принял ли все-таки Вашингтон помощь от Украины с технологией перехвата "Шахедов".

При этом политик считает, что это именно Владимир Зеленский тормозит переговоры по окончанию российско-украинской войны.

"Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов заключить соглашение. С Зеленским гораздо сложнее договориться", – заявил глава Белого дома.

Відео дня

Что еще заявил Дональд Трамп

Сделка с Ираном

Во время телефонного разговора Трамп заявил, что не желает заключать сделку по прекращению войны с Ираном на данном этапе.

"Иран хочет заключить сделку, а я не хочу ее заключать, потому что условия еще недостаточно хороши", — заявил президент США, добавив, что любые условия должны быть "очень тверды".

При этом он отказался озвучивать условия потенциальной сделки по прекращению войны, но согласился с тем, что обязательство Тегерана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет частью соглашения.

Состояние Хаменеи

Президент США не уверен, жив ли еще новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, поскольку он до сих пор не показывался публично.

Важно

"Я не знаю, жив ли он вообще. Пока что никто не смог его показать", – сказал Трамп, добавив, что нему доходили слухи о возможной смерти недавно избранного аятоллы.

"Я слышал, что его нет в живых, а если он жив, то он должен сделать что-то очень разумное для своей страны, а именно сдаться", – заявил Трамп.

Цены на газ

Трамп отверг опасения по поводу того, может ли рост цен на газ в США нанести ущерб республиканцам на предстоящих промежуточных выборах. Сразу после войны в Иране газ в США стоил в среднем 2,94 доллара (примерно 130 грн) за галлон (3,8 л), а в субботу средняя цена составила уже 3,66 доллара.

"Я думаю, что они спустятся еще ниже, чем были раньше", — сказал политик, пообещав падение цен вскоре после окончания войны в Иране.

При этом, Трамп заявил, что его совершенно не беспокоят возможное влияние цен на результаты выборов.

"Единственное, что я хочу сделать, это убедиться, что Иран никогда больше не сможет быть хулиганом Ближнего Востока",- заявил он.

Самый большой сюрприз войны в Иране

Трамп оказался удивлен тем, что Иран атаковал другие страны Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию,

"В них стреляли без необходимости", — считает Трамп, заявив, что был "очень удивлен" ударами Тегерана по странам Персидского залива.

По его словам, это стало "самым большим сюрпризом", который у него был за время данной войны.

Россия, возможно, делится информацией с Ираном

Россия, возможно, дает разведданные Ирану о местонахождении американских войск на Ближнем Востоке, сказал Трамп.

Важно

Однако США, по его словам, "дают немного информации Украине" и пытаются заключить мир между двумя странами.

Всего, как отмечается, телефонное интервью президента США длилось почти 30-минут.

Напомним, Дональд Трамп пообещал возобновить санкции против России, когда на энергетическом рынке пройдет кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, и цены на нефть стабилизируются.

Ранее Фокус сообщал о том, что Киев предложил странам Персидского залива украинские дроны. Зеленский заявил, что обмен дронов на ракеты ПАК-3 для систем Patriot считает равноценным и взаимовыгодным.