Із Зеленським важче домовитися, ніж із Путіним: топ-5 заяв Трампа для NBC News

Вашингтон не потребує допомоги України у протидії атакам іранських безпілотників. При цьому, з Володимиром Зеленським набагато складніше домовитися, ніж з Путіним, вважає глава Білого дому.

Сполучені Штати не зацікавлені в підтримці, яку готова надати Україна в перехопленні іранських дронів. Про це в телефонному інтерв'ю NBC News заявив Дональд Трамп.

"Нам не потрібна допомога. Остання людина, від якої нам потрібна допомога — це Зеленський", — сказав американський президент, однак відмовившись відповісти, чи прийняв все-таки Вашингтон допомогу від України з технологією перехоплення "Шахедів".

При цьому політик вважає, що це саме Володимир Зеленський гальмує переговори щодо закінчення російсько-української війни.

"Я здивований, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть Зеленському, щоб він уклав угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато складніше домовитися", — заявив глава Білого дому.

Що ще заявив Дональд Трамп

Угода з Іраном

Під час телефонної розмови Трамп заявив, що не бажає укладати угоду щодо припинення війни з Іраном на даному етапі.

"Іран хоче укласти угоду, а я не хочу її укладати, тому що умови ще недостатньо хороші", — заявив президент США, додавши, що будь-які умови мають бути "дуже твердими".

При цьому він відмовився озвучувати умови потенційної угоди щодо припинення війни, але погодився з тим, що зобов'язання Тегерана повністю відмовитися від будь-яких ядерних амбіцій буде частиною угоди.

Стан Хаменеї

Президент США не впевнений, чи живий ще новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, оскільки він досі не показувався публічно.

"Я не знаю, чи живий він взагалі. Поки що ніхто не зміг його показати", — сказав Трамп, додавши, що до нього доходили чутки про можливу смерть нещодавно обраного аятоли.

"Я чув, що його немає в живих, а якщо він живий, то він повинен зробити щось дуже розумне для своєї країни, а саме здатися", — заявив Трамп.

Ціни на газ

Трамп відкинув побоювання з приводу того, чи може зростання цін на газ у США завдати шкоди республіканцям на майбутніх проміжних виборах. Одразу після війни в Ірані газ у США коштував у середньому 2,94 долара (приблизно 130 грн) за галон (3,8 л), а в суботу середня ціна становила вже 3,66 долара.

"Я думаю, що вони спустяться ще нижче, ніж були раніше", — сказав політик, пообіцявши падіння цін незабаром після закінчення війни в Ірані.

При цьому, Трамп заявив, що його абсолютно не турбує можливий вплив цін на результати виборів.

"Єдине, що я хочу зробити, це переконатися, що Іран ніколи більше не зможе бути хуліганом Близького Сходу",- заявив він.

Найбільший сюрприз війни в Ірані

Трамп виявився здивований тим, що Іран атакував інші країни Близького Сходу, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Катаром і Саудівською Аравією,

"У них стріляли без необхідності", — вважає Трамп, заявивши, що був "дуже здивований" ударами Тегерана по країнах Перської затоки.

За його словами, це стало "найбільшим сюрпризом", який у нього був за час цієї війни.

Росія, можливо, ділиться інформацією з Іраном

Росія, можливо, дає розвіддані Ірану про місцезнаходження американських військ на Близькому Сході, сказав Трамп.

Однак США, за його словами, "дають трохи інформації Україні" і намагаються укласти мир між двома країнами.

Загалом, як зазначається, телефонне інтерв'ю президента США тривало майже 30 хвилин.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв відновити санкції проти Росії, коли на енергетичному ринку мине криза, викликана конфліктом на Близькому Сході, і ціни на нафту стабілізуються.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Київ запропонував країнам Перської затоки українські дрони. Зеленський заявив, що обмін дронів на ракети ПАК-3 для систем Patriot вважає рівноцінним і взаємовигідним.