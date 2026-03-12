Мир от Виткоффа: почему спецпосланник Трампа заявляет о переломном моменте по прекращению войны в Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который встретился накануне с путинским представителем Дмитриевым, заявляет о признаках переломного момента в переговорах по завершению российско-украинской войны, поскольку стороны уже "истощены". Действительно ли это так, и когда наконец возобновится полноценный дипломатический процесс, выяснял Фокус.

Об истощении официальных Киева и Москвы и наступлении "переломного момента" по мирному урегулированию спецпосланник президента Соединенных Штатов, 68-летний Стив Уиткофф заявил в среду, 11 марта в интервью CNBC.

"Это предметные переговоры... Украинцы сами говорят, что мы действительно достигли большего прогресса со времени встреч в Женеве, чем за предыдущие четыре года. Мы настроены позитивно. Это война, которая должна завершиться, и мы будем сохранять и в дальнейшем очень позитивный настрой", — отметил Виткофф.

Кроме того, он также выразил надежду, что стороны могут приблизиться к мирному урегулированию уже в этом году: "Знаете, я логичный человек и знаю, что президент Дональд Трамп в целом успешно достигает урегулирования таких вопросов. В данном случае он сам говорил, что это занимает больше времени, чем он думал, но мы начинаем видеть признаки того, что обе стороны истощены и очень уставшие, и, возможно, это действительно начало переломного момента".

Владимир Зеленский: "Следует больше давить на Российскую Федерацию" Фото: Скриншот

Как известно, из-за событий вокруг Ирана трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и России, которые должны были состояться на этой неделе, отложились по инициативе американской стороны. Между тем в ночь на 12 марта Виткофф сообщил о встрече во Флориде с российской делегацией во главе с путинским посланником Дмитриевым. Он не раскрыл никаких деталей переговоров, отметив лишь, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились оставаться на связи.

В то же время в свежем интервью изданиям Welt и Politico президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты могут помочь закончить войну, "однако для этого следует больше давить на Российскую Федерацию, а не на него". В данном контексте глава государства также отметил, что официальный Киев поддерживает мирные переговоры, и влияние президента США Дональда Трампа является в них ключевым.

Как европейцы влияют на позицию Трампа в вопросе мирного урегулирования

Переломный момент в российско-украинской войне наступит тогда, когда Россия будет готова говорить о полном и безусловном прекращении огня. Такое мнение в разговоре с Фокусом высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

"По состоянию на сейчас действительно можно говорить о наличии у россиян серьезных проблем экономического плана, но очевидно, что РФ, пользуясь иранским моментом, будет получать нефтяные "сливки" и продолжать войну против Украины. Однако, если говорить глобально, то войну такой же интенсивности Москва долго не сможет вести. Многие говорят о сроке полтора–два года. Кстати, возможно именно поэтому помощь европейцев Украине четко рассчитана на 2026–2027 годы. Если давить на Россию дальше в плане санкционного усиления, то этот период будет сокращаться. Впрочем, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда Дональд Трамп не готов усиливать это давление", — акцентирует эксперт.

Эксперт: "Думаю, Белый дом постепенно будет активизироваться" Фото: Getty Images

При этом политолог считает, что в плане мирных переговоров переломный момент действительно произошел: "Но этот переломный момент совсем не такой, на который рассчитывал Виткофф. Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал с визитом в Китае, где его принимали очень хорошо, а затем он встретился с Трампом, которому четко артикулировал ультиматум Европы, отметив, что евроигроки не примут любое мирное соглашение, если они будут отсутствовать за переговорным столом. Таким образом, если оценивать ситуацию под этим фокусом, то переговорный процесс скорее зашёл в тупик, поскольку Европа может действительно переломить американскую игру".

Между тем Александр Леонов считает, что глава Кремля "упустил то время, когда он мог закончить войну против Украины с максимальной выгодой для себя, опираясь на президента США".

"Не следует забывать о том, что сейчас Россия по факту потеряла Иран, как союзника. И как бы ни завершилось ближневосточное обострение, в Иране будет уничтожен военно-промышленный комплекс и Тегеран еще долгие годы не сможет помогать россиянам. Собственно поэтому, если говорить в целом, мне кажется, что время в конце концов сейчас будет играть в пользу Украины", — заключает эксперт.

Какой фактор и когда заставит Путина сесть за стол переговоров о прекращении войны

В то же время политолог Игорь Рейтерович в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Я думаю, логика Виткоффа, который говорит о переломном моменте в российско-украинской войне, обусловлена тем, что ситуация на фронте ощутимо не движется, ни в одну, ни в другую сторону. Вероятно, в видении американцев ни Украина, ни Россия не имеют возможности кардинальным образом изменить ситуацию, поэтому нужно садиться и договариваться. По большому счету, это совпадает с нашим видением, поскольку Украина не против говорить о прекращении войны по принципу "стоим, где стоим". Но ключевой момент заключается в том, готова ли к этому реально, а не декоративно Российская Федерация".

Сейчас Россия, констатирует политолог, "истощена и не имеет никакого потенциала для широкомасштабных операций". Наряду с тем, отмечает Игорь Рейтерович, страна-агрессор будет пытаться и в дальнейшем "забрасывать телами путинских "освободителей" украинскую землю и двигаться на фронте по полкилометра".

Важно

Конец войны: действительно ли Трамп спустил на тормозах вопрос мирного урегулирования

"Для россиян это пока вполне приемлемая цена, поэтому по человеческому ресурсу истощения у россиян не просматривается. Если посмотреть на то, какими темпами утилизируются российские наемники, несколько месяцев у них еще есть. Это — до широкомасштабной мобилизации, которой Путин ужасно боится, потому что это очень и очень непопулярная тема. Непопулярная, среди прочего, потому, что те, кого мобилизуют за 20 тысяч рублей в месяц не будут понимать, почему другие шли воевать за 2–3 миллиона", — говорит политолог. Он также убежден, что переломный момент не в пользу России может наступить в ближайшие месяцы.

"Кит Келлог, который несколько выпал из медийного поля, является опытным военным, а он, напомню, говорил, что если Украина выстоит зиму, то начиная с весны, ситуация будет меняться в ее пользу. Это действительно может иметь место. Да, Россия может пробовать проводить какие-то наступления, но пока нет признаков подготовки к чему-то массированному, потому что у них просто отсутствуют соответствующие силы для этого. Одним словом, нам нужно превентивно готовиться, чтобы в случае вероятного наступления дать россиянам по зубам. И вот тогда ситуация окончательно станет патовой и Путину придется садиться за переговорный стол. Плюс через несколько месяцев у Трампа будут поджимать промежуточные выборы в Конгресс и что может быть для него лучшим результатом на этом фоне, кроме как окончание российско-украинской войны. Поэтому, думаю, Белый дом постепенно будет активизироваться", — заключает политолог.

Будет ли Трамп давить на Путина в плане завершения войны против Украины

Зато ведущий эксперт Национального института стратегических исследований Иван Ус убежден, что оптимистичная риторика Уиткоффа и вообще американских властей относительно перспектив мирного урегулирования по Украине "скорее похожа на мантру, чем на реальную готовность США дожимать эту историю". В частности, в разговоре с Фокусом аналитик высказал мнение, что американцы автоматически включают положительную пластинку по российско-украинской войне, чтобы поддерживать "свое геополитическое лицо".

"Но если говорить конкретно о свежем заявлении Виткоффа, то можно констатировать, что да, у россиян действительно присутствует экономическое истощение. У американцев эти данные на столе, вне всякого сомнения, есть. Другой вопрос, что пик этого истощения еще не достигнут. Впрочем, не сомневайтесь — этот пик не будет когда-то в долгой перспективе — он может наступить даже во второй половине текущего, 2026 года", — прогнозирует аналитик.

По убеждению Ивана Уса, россияне "долго не выедут за счет повышения цен на нефть" и в конце концов вернутся как минимум к активным имитационным движениям относительно завершения полномасштабной войны против Украины.