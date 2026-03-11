Война на Ближнем Востоке, Китай и новое геополитическое напряжение: как меняется баланс сил в мире

По моему мнению, сегодня важно смотреть на эти события не как на отдельный конфликт, а как на часть более широкого противостояния между крупными геополитическими центрами силы. Последние заявления американских политиков и военных экспертов свидетельствуют о том, что война может перейти в еще более сложную фазу. В частности бывший специальный представитель администрации Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявлял, что США могут рассматривать сценарий наземной операции и даже захват стратегического острова Харг. Именно через этот остров проходит значительная часть экспорта иранской нефти, поэтому контроль над ним позволил бы серьезно ослабить экономические возможности Тегерана.

В то же время официальные представители американских властей, в частности государственный секретарь Марко Рубио, заявляют, что главной целью операции является уничтожение иранских баллистических ракет и пусковых установок, которые представляют угрозу для стран региона и союзников США. При этом сам Иран демонстрирует, что не готов быстро уступать. Иранские атаки беспилотниками и ракетами продолжаются, а представители власти подчеркивают, что страна будет отстаивать свою роль регионального игрока. Вследствие этого напряжение растет не только в самом Иране, но и во всем регионе Персидского залива — от Бахрейна до Кувейта. В некоторых случаях удары даже затрагивают объекты, связанные с американским присутствием в регионе, что создает риск дальнейшей эскалации.

Однако еще более интересным является фактор других крупных государств.

Ранее появлялась информация, что из китайских портов могли отправиться корабли с компонентами, которые потенциально могут использоваться для производства ракет. Если такие данные подтвердятся, это может свидетельствовать о более активной роли Китая в этом конфликте. Пекин традиционно старается демонстрировать осторожную позицию, но в стратегическом противостоянии с США любое ослабление Вашингтона может быть выгодным для китайской стороны.

Не менее важным является и российский фактор. Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке резко колеблются мировые цены на нефть, что создает выгодные условия для России. Для страны, экономика которой в значительной степени зависит от экспорта энергоресурсов, рост цен означает дополнительные доходы в бюджет. А это, в свою очередь, может позволить Кремлю дольше финансировать войну против Украины.

В этом контексте интересно выглядит и участие самой Украины в событиях на Ближнем Востоке. По последним сообщениям, украинские специалисты могут помогать союзникам в борьбе с дронами, в частности в странах Персидского залива. Такое участие позволяет Украине показать себя не только как государство, которое нуждается в помощи, но и как страну, которая имеет собственный военный опыт и может поддерживать партнеров. В то же время украинская сторона рассчитывает на дальнейшую военную поддержку, в частности на поставку ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. В целом ситуация выглядит довольно сложной и непредсказуемой.

Если конфликт между США и Ираном затянется или перейдет в наземную фазу, это может существенно повлиять на глобальный баланс сил. В истории уже были примеры, когда военные кампании на Ближнем Востоке затягивались на годы — достаточно вспомнить войну в Афганистане или кампанию в Ираке. Именно поэтому многие американские политики сейчас стараются действовать осторожно, чтобы не повторить ошибки прошлого.

По моему мнению, главная проблема заключается в том, что этот конфликт постепенно выходит за пределы одного региона. Он влияет на мировую экономику, международную политику и безопасность. В нем переплетаются интересы США, Китая, России и многих других государств. И пока крупные игроки пытаются усилить свои позиции, мир все больше приближается к новой волне глобальной нестабильности. Именно поэтому события на Ближнем Востоке сегодня следует рассматривать не как отдельную войну, а как часть более широкого процесса переформатирования международных отношений.

