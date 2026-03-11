Війна на Близькому Сході, Китай і нова геополітична напруга: як змінюється баланс сил у світі

На мою думку, сьогодні важливо дивитися на ці події не як на окремий конфлікт, а як на частину ширшого протистояння між великими геополітичними центрами сили. Останні заяви американських політиків та військових експертів свідчать про те, що війна може перейти у ще складнішу фазу. Зокрема колишній спеціальний представник адміністрації Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог заявляв, що США можуть розглядати сценарій наземної операції та навіть захоплення стратегічного острова Харг. Саме через цей острів проходить значна частина експорту іранської нафти, тому контроль над ним дозволив би серйозно послабити економічні можливості Тегерана.

Водночас офіційні представники американської влади, зокрема державний секретар Марко Рубіо, заявляють, що головною метою операції є знищення іранських балістичних ракет і пускових установок, які становлять загрозу для країн регіону та союзників США. При цьому сам Іран демонструє, що не готовий швидко поступатися. Іранські атаки безпілотниками та ракетами продовжуються, а представники влади підкреслюють, що країна буде відстоювати свою роль регіонального гравця. Внаслідок цього напруження зростає не лише в самому Ірані, а й у всьому регіоні Перської затоки — від Бахрейну до Кувейту. У деяких випадках удари навіть зачіпають об’єкти, пов’язані з американською присутністю в регіоні, що створює ризик подальшої ескалації.

Однак ще більш цікавим є фактор інших великих держав.

Раніше з’являлася інформація, що з китайських портів могли вирушити кораблі з компонентами, які потенційно можуть використовуватися для виробництва ракет. Якщо такі дані підтвердяться, це може свідчити про більш активну роль Китаю у цьому конфлікті. Пекін традиційно намагається демонструвати обережну позицію, але у стратегічному протистоянні зі США будь-яке послаблення Вашингтона може бути вигідним для китайської сторони.

Не менш важливим є і російський фактор. Через загострення ситуації на Близькому Сході різко коливаються світові ціни на нафту, що створює вигідні умови для Росії. Для країни, економіка якої значною мірою залежить від експорту енергоресурсів, зростання цін означає додаткові доходи до бюджету. А це, у свою чергу, може дозволити Кремлю довше фінансувати війну проти України.

У цьому контексті цікаво виглядає й участь самої України у подіях на Близькому Сході. За останніми повідомленнями, українські фахівці можуть допомагати союзникам у боротьбі з дронами, зокрема в країнах Перської затоки. Така участь дозволяє Україні показати себе не лише як державу, яка потребує допомоги, а й як країну, що має власний військовий досвід і може підтримувати партнерів. Водночас українська сторона розраховує на подальшу військову підтримку, зокрема на постачання ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. Загалом ситуація виглядає доволі складною і непередбачуваною.

Якщо конфлікт між США та Іраном затягнеться або перейде у наземну фазу, це може суттєво вплинути на глобальний баланс сил. В історії вже були приклади, коли військові кампанії на Близькому Сході затягувалися на роки — достатньо згадати війну в Афганістані або кампанію в Іраку. Саме тому багато американських політиків зараз намагаються діяти обережно, щоб не повторити помилки минулого.

На мою думку, головна проблема полягає в тому, що цей конфлікт поступово виходить за межі одного регіону. Він впливає на світову економіку, міжнародну політику та безпеку. У ньому переплітаються інтереси США, Китаю, Росії та багатьох інших держав. І поки великі гравці намагаються посилити власні позиції, світ усе більше наближається до нової хвилі глобальної нестабільності. Саме тому події на Близькому Сході сьогодні варто розглядати не як окрему війну, а як частину ширшого процесу переформатування міжнародних відносин.

