"То же самое было на Ближнем Востоке": Уиткофф заявил о переломе в переговорах по войне в Украине

В Вашингтоне заявили, что переговоры по завершению войны России против Украины приблизились к переломному моменту. По словам спецпредставителя президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, в переговорах появились сигналы, которые свидетельствуют о постепенном прогрессе и возможности изменения динамики диалога.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф в эфире CNBC прокомментировал ход переговоров о прекращении войны России против Украины. Его спросили, получали ли Соединенные Штаты информацию о возможной передаче российской стороной разведывательных данных относительно американских военных объектов, а также может ли это повлиять на вопрос санкций против российской нефти.

"Ну, я не офицер разведки, поэтому не могу вам сказать. Могу сказать, что вчера во время разговора с президентом россияне сказали, что они не делятся информацией. Именно это они и сказали. Поэтому мы можем не верить им на слово, но они это сказали. И вчера утром, независимо друг от друга, мы с Джаредом разговаривали с Ушаковым, который повторил то же самое. Так что этот вопрос лучше адресовать разведчикам, но будем надеяться, что они не делятся", — ответил Уиткофф.

Відео дня

Журналисты также спросили его как, по его мнению, это меняет переговоры США с Россией о прекращении войны в Украине.

"На этой неделе должна была состояться трехсторонняя встреча. Эти переговоры — это целенаправленные переговоры. Сами украинцы говорят, что с момента первых встреч в Женеве мы достигли большего прогресса, чем за последние четыре года. Поэтому переговоры движутся вперед. Я думаю, что трехсторонние переговоры будут перенесены на следующую неделю. Это война, которая должна закончиться. И мы собираемся оставаться положительными в этом вопросе", — отметил Виткофф.

Уиткофф добавил, что именно это может стать точкой перелома в переговорном процессе и ответил, может ли быть достигнуто мирное соглашение в этом году.

"Ну послушайте, я просто логичный человек. И, как по мне, я считаю, что президент Трамп в целом успешно урегулирует эти вопросы. В этой конкретной ситуации, и он это сказал, это занимает больше времени, чем он думал. Но мы видим признаки того, что обе стороны устали. И это, надеюсь, начальная точка перелома. То же самое — на Ближнем Востоке. Был переломный момент, когда мы просто... Джаред и я оба почувствовали, что они устали от войны. И будем надеяться, что мы достигнем этого вскоре", — подытожил Уиткофф.

Напомним, что в Кремле заявили, что так называемые стамбульские договоренности, которых стороны достигли во время переговоров в 2022 году, больше не соответствуют нынешней ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, считает ли Москва эти договоренности актуальными для урегулирования войны против Украины.

Ранее мы также информировали, что мирные переговоры по завершению российско-украинской войны должны возобновиться после почти месячной паузы. По предварительным договоренностям, делегации Украины, США и России планируют провести новую трехстороннюю встречу 11 марта в Стамбуле.