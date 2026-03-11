"Стамбульские договоренности" больше не действуют: у Путина сделали заявление о мирных переговорах

В Кремле заявили, что "стамбульские договоренности", достигнутые на переговорах по войне в 2022 году, уже не соответствуют нынешней ситуации.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя вопрос о том, продолжает ли Москва придерживаться договоренностей, достигнутых в Стамбуле по урегулированию войны в Украине. Об этом 11 марта сообщило российское медиа "ТАСС".

"Реальность вся изменилась", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Стоит заметить, что кремлевский чиновник комментировал договоренности, которые якобы были достигнуты в ходе переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле после начала полномасштабного вторжения. Российское медиа пишет о якобы договоренности Киева о "нейтральном статусе" и о том, что переговоры в итоге были сорваны, в чем россияне привычно обвиняют Украину.

Кроме того, Песков в комментарии росСМИ ответил, планируется ли вскоре вторая встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По его словам, Москва пока не получала предложений по организации такого саммита.

На вопрос журналистов, рассматривает ли Кремль Будапешт как площадку для таких переговоров в дальнейшем, Песков ответил, что пока об этом речь не идет.

"Пока об этом (саммите — ред.) речи нет", — сказал кремлевский чиновник.

Напомним, 10 марта Песков рассказывал росСМИ, о чем во время телефонного разговора говорили Трамп с Путиным: не о перемирии в Украине и не о санкциях на российскую нефть.

Ранее Песков также заявлял, что трехсторонней встречи между Украиной, Россией и США пока не запланировано, а Путин ждет Владимира Зеленского в Москве.