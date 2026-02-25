Трехсторонней встречи лидеров пока не будет, но Путин ждет Зеленского в Москве, — Песков

В Кремле заявили, что трехсторонняя встреча президентов России, США и Украины имеет смысл только для "финализации договоренностей". Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин остается открытым к прямой встрече с Владимиром Зеленским в Москве.

Об этом он рассказал 25 февраля в комментарии журналисту российского медиа, передает Telegram-канал Clash Report.

По словам Пескова, личные переговоры лидеров трех государств целесообразны только для "финализации соглашения", когда все ключевые договоренности уже подготовлены. При этом он подчеркнул, что сейчас прямые контакты между Россией и Украиной возможны лишь при условии, если Киев "будет демонстрировать готовность" к конструктивной работе и компромиссам.

"Что касается перспектив организации встреч президента России и Зеленского, стоит просто вспомнить последние заявления Киева — с чем он никогда не согласится, на что не пойдет и какие шаги планирует делать дальше. Не нужно их анализировать, достаточно задуматься, имеет ли смысл проводить встречи на высшем уровне, если украинская сторона сохраняет такую позицию", — отметили в Кремле.

Также пресс-секретарь Путина отметил, что сложные вопросы, в частности территориальные, требуют предварительной скрупулезной работы на экспертном уровне. Более того, по его словам, украинская сторона сейчас якобы больше сосредоточена на привлечении европейских финансов, чем на поиске путей мирного урегулирования.

"Сейчас, что касается Киева, они, по моему мнению, прилагают усилия не для поиска вариантов мирного урегулирования, а для получения европейских средств. Цель — получить сотни миллиардов евро, и над этим они работают серьезно, тогда как к другим вопросам ответственности пока не наблюдаем", — сказал Песков.

Кроме того, отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что предложение Путина принять Зеленского в Москве остается в силе, и российская сторона готова "сдержать свое слово" относительно этой встречи.

"Это было слово президента Путина, и он всегда его придерживается", — сказал чиновник.

Напомним, что в интервью ARD президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным ради завершения войны, и остановить ее можно только принудив Россию к миру. Он также подчеркнул, что весомое экономическое и технологическое давление, в частности со стороны Дональда Трампа и Си Цзиньпина, могло бы заставить Кремль согласиться на справедливые для Украины условия с надежными гарантиями безопасности.

Также Фокус писал, что в комментарии журналистам Владимир Зелеснький анонсировал новую встречу делегаций США, Украины и России. По его словам, трехсторонние переговоры могут состояться уже в начале марта.