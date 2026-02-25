США будут следить за прекращением огня в Украине: Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мониторинг прекращения огня в Украине после подписания мирного соглашения точно будет происходить при участии американской стороны.
О том, что в мониторинге после завершения войны в Украине будет участвовать США, президент Украины сказал по итогам двух дней переговоров, пишет издание LB. Также Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 26 февраля обсудит со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером подготовку к новой встрече.
По словам Зеленского, Умеров должен обсудить с американскими представителями так называемый "Пакет процветания" и детали обмена военнопленными. Он отметил, что трехсторонние переговоры состоятся ориентировочно в начале марта.
Он отметил, что Prosperity Package ("Пакет процветания") будет первой темой встречи Умерова с американскими переговорщиками.
"Второй вопрос — будут готовиться к трехсторонней встрече, уже с Россией, которая будет, на наш взгляд, в начале марта. И третье — я поставил задачу Умерову, он будет проговаривать детали обмена. Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке", — сказал Зеленский.
Журналисты LB передают, что президент Украины по итогам двух дней переговоров сообщил о достижении всеми тремя сторонами понимания того, как будет происходить мониторинг в случае прекращения огня.
"Все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, с того брифинга, который только что был у меня, пока то, что я услышал: военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Мониторинг точно будет при участии американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал", — сказал Зеленский.
Медиа "Новости.Live" также опубликовало в Telegram сообщение с комментарием Зеленского по итогам встречи с украинской переговорной группой. В нем журналисты со ссылкой на президента писали, что США возглавят мониторинг прекращения огня, однако через несколько минут после публикации сообщение было удалено.
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обращаться к Владимиру Путину с просьбой об энергетическом прекращении огня для возобновления работы нефтепровода "Дружбы".
О том, что во время переговоров в Женеве стороны почти договорились о мониторинге режима прекращения огня, Зеленский ранее сообщал 18 февраля.