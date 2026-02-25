США будут следить за прекращением огня в Украине: Зеленский анонсировал новую трехстороннюю встречу

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мониторинг прекращения огня в Украине после подписания мирного соглашения точно будет происходить при участии американской стороны.

О том, что в мониторинге после завершения войны в Украине будет участвовать США, президент Украины сказал по итогам двух дней переговоров, пишет издание LB. Также Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами, что председатель Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров 26 февраля обсудит со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером подготовку к новой встрече.

По словам Зеленского, Умеров должен обсудить с американскими представителями так называемый "Пакет процветания" и детали обмена военнопленными. Он отметил, что трехсторонние переговоры состоятся ориентировочно в начале марта.

Он отметил, что Prosperity Package ("Пакет процветания") будет первой темой встречи Умерова с американскими переговорщиками.

"Второй вопрос — будут готовиться к трехсторонней встрече, уже с Россией, которая будет, на наш взгляд, в начале марта. И третье — я поставил задачу Умерову, он будет проговаривать детали обмена. Очень надеемся на позитив на этом гуманитарном треке", — сказал Зеленский.

Журналисты LB передают, что президент Украины по итогам двух дней переговоров сообщил о достижении всеми тремя сторонами понимания того, как будет происходить мониторинг в случае прекращения огня.

"Все три стороны в военном направлении были конструктивны. На мой взгляд, с того брифинга, который только что был у меня, пока то, что я услышал: военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Мониторинг точно будет при участии американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал", — сказал Зеленский.

Медиа "Новости.Live" также опубликовало в Telegram сообщение с комментарием Зеленского по итогам встречи с украинской переговорной группой. В нем журналисты со ссылкой на президента писали, что США возглавят мониторинг прекращения огня, однако через несколько минут после публикации сообщение было удалено.

"Новости.live" удалили сообщение о мониторинге прекращения огня Штатами Фото: скриншот

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский посоветовал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану обращаться к Владимиру Путину с просьбой об энергетическом прекращении огня для возобновления работы нефтепровода "Дружбы".

О том, что во время переговоров в Женеве стороны почти договорились о мониторинге режима прекращения огня, Зеленский ранее сообщал 18 февраля.