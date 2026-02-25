США слідкуватимуть за припиненням вогню в Україні: Зеленський анонсував нову тристоронню зустріч

Президент України Володмир Зеленський повідомив, що моніторинг припинення вогню в Україні після підписання мирної угоди точно відбуватиметься за участі американської сторони.

Про те, що в моніторингу після завершення війни в Україні буде брати участь США, президент України сказав за підсумками двох днів переговорів, пише видання LB. Також Володимир Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, що голова Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров 26 лютого обговорить зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером підготовку до нової зустрічі.

За словами Зеленського, Умєров має обговорити з американськими представниками так званий "Пакет процвітання" та деталі обміну військовополоненими. Він зазначив, що тристоронні перемовини відбудуться орієнтовно на початку березня.

Він зазначив, що Prosperity Package ("Пакет процвітання") буде першою темою зустрічі Умєрова з американськими перемовниками.

"Друге питання — будуть готуватися до тристоронньої зустрічі, вже з Росією, яка буде, на наш погляд, на початку березня. І третє — я поставив завдання Умєрову, він буде проговорювати деталі обміну. Дуже надіємось на позитив на цьому гуманітарному треку", — сказав Зеленський.

Журналісти LB передають, що президент України за підсумками двох днів переговорів повідомив про досягнення всіма трьома сторонами розуміння того, як відбуватиметься моніторинг у разі припинення вогню.

"Всі три сторони у військовому напрямку були конструктивні. На мій погляд, з того брифінгу, який тільки що був у мене, поки що те, що я почув: військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо буде політична воля. Моніторинг точно буде за участі американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", — сказав Зеленський.

