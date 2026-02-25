Тристоронньої зустрічі лідерів наразі не буде, але Путін чекає на Зеленського в Москві, — Пєсков

У Кремлі заявили, що тристороння зустріч президентів Росії, США та України має сенс лише для "фіналізації домовленостей". Однак, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін залишається відкритим до прямої зустрічі з Володимиром Зеленським у Москві.

Про це він розповів 25 лютого у коментарі журналісту російського медіа, передає Telegram-канал Clash Report.

За словами Пєскова, особисті переговори лідерів трьох держав доцільні лише для "фіналізації угоди", коли всі ключові домовленості вже підготовлені. При цьому він підкреслив, що наразі прямі контакти між Росією та Україною можливі лише за умови, якщо Київ "демонструватиме готовність" до конструктивної роботи та компромісів.

"Що стосується перспектив організації зустрічей президента Росії та Зеленського, варто просто згадати останні заяви Києва — з чим він ніколи не погодиться, на що не піде і які кроки планує робити далі. Не потрібно їх аналізувати, достатньо замислитися, чи має сенс проводити зустрічі на найвищому рівні, якщо українська сторона зберігає таку позицію", — зауважили у Кремлі.

Також прессекретар Путіна відзначив, що складні питання, зокрема територіальні, потребують попередньої скрупульозної роботи на експертному рівні. Ба більше, за його словами, українська сторона зараз нібито більше зосереджена на залученні європейських фінансів, ніж на пошуку шляхів мирного врегулювання.

"Наразі, що стосується Києва, вони, на мою думку, докладають зусиль не для пошуку варіантів мирного врегулювання, а для отримання європейських коштів. Мета — отримати сотні мільярдів євро, і над цим вони працюють серйозно, тоді як до інших питань відповідальності поки не спостерігаємо", — сказав Пєсков.

Крім того, відповідаючи на питання журналіста, він зауважив, що пропозиція Путіна прийняти Зеленського в Москві залишається чинною, і російська сторона готова "дотримати своє слово" щодо цієї зустрічі.

"Це було слово президента Путіна, і він завжди його дотримується", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що в інтерв’ю ARD президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним заради завершення війни, і зупинити її можна лише примусивши Росію до миру. Він також підкреслив, що вагомий економічний і технологічний тиск, зокрема з боку Дональда Трампа і Сі Цзіньпіна, міг би змусити Кремль погодитися на справедливі для України умови з надійними гарантіями безпеки.

Також Фокус писав, що у коментарі журналістам Володимир Зелеснький анонсував нову зустріч делегацій США, України та Росії. За його словами, тристоронні переговори можуть відбутися вже на початку березня.