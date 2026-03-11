"Стамбульські домовленості" більше не діють: у Путіна зробили заяву про мирні переговори

У Кремлі заявили, що "стамбульські домовленості", досягнуті на переговорах щодо війни у 2022 році, вже не відповідають теперішній ситуації.

Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, коментуючи питання про те, чи продовжує Москва притримуватися домовленностей, досягнутих у Стамбулі щодо врегулювання війни в Україні. Про це 11 березня повідомило російське медіа "ТАСС".

"Реальність вся змінилася", — відповів Пєсков на питання журналістів.

Варто зауважити, що кремлівський посадовець коментував домовленості, які нібито були досягнуті в ході переговорів між Україною та РФ у Стамбулі після початку повномасштабного вторгнення. Російське медіа пише про нібито домовленість Києва щодо "нейтрального статусу" і про те, що переговори у підсумку були зірвані, у чому росіяни звично звинувачують Україну.

Окрім того, Пєсков у коментарі росЗМІ відповів, чи планується невдовзі друга зустріч Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. За його словами, Москва поки не отримувала пропозицій щодо організації такого саміту.

На запитання журналістів, чи розглядає Кремль Будапешт як майданчик для таких переговорів надалі, Пєсков відповів, що поки що про це не йдеться.

"Поки що про це (саміт — ред.) мови немає", — сказав кремлівський посадовець.

Нагадаємо, 10 березня Пєсков розповідав росЗМІ, про що під час телефонної розмови говорили Трамп з Путіним: не про перемир'я в Україні і не про санкції на російську нафту.

Раніше Пєсков також заявляв, що тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США наразі не заплановано, а Путін чекає на Володимира Зеленського у Москві.