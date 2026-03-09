Следующая встреча Украины, США и РФ состоится в Стамбуле: названа дата: названа дата

Мирные переговоры по завершению российско-украинской войны продолжатся после почти месячного перерыва. Делегации согласовали новое место проведения трехсторонней встречи.

По предварительной договоренности, представители Украины, США и России встретятся 11 марта в Стамбуле. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на собственные источники.

В то же время пока неизвестно, кто войдет в состав делегаций.

Украинские, российские и американские официальные лица пока не подтверждали факт предстоящего проведения переговоров.

Напомним, что 9 марта Иран нанес удар по Турции баллистической ракетой, впрочем ее перехватили силы ПВО.

После этого стало известно, что США приостановили работу своего Генконсульства в Адане и приказали необязательному персоналу покинуть южную Турцию из-за проблем безопасности.

Відео дня

Мирные переговоры — что известно

4 марта в украинской делегации сообщили, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США пока не имеет точной даты и места проведения.

Зато спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 6 марта сообщил, что стороны продолжают достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне. Он пообещал дополнительный прогресс в ближайшие недели.

Напомним, последние до сих пор переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля. Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах произошли успехи, и объяснил, что успех — это встреча представителей Украины и РФ, которую устроил президент США Дональд Трамп.

Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что разговор в Женеве был "тяжелый и деловой", но не ответил на вопрос, касались ли вопросы истории, боевых действий, политической и гуманитарной сферы.

А глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что разговор с делегациями РФ и США был "непростой".

Накануне переговоров западные медиа опубликовали материалы о действиях делегаций РФ и Украины. В частности, предполагали, что встреча может зайти в тупик из-за политической позиции Мединского. Кроме того, The Economist намекали на вероятные разногласия между украинскими представителями: часть якобы готова быстро договариваться на условиях США, а часть предлагает подождать.

Напоминаем, медиа The Economist объяснило, почему РФ обманула США обещая 12 трлн долл. за завершение войны в Украине на путинских условиях.