США эвакуировали консульство в Турции: Анкара развернула F-16 на территории Северного Кипра

Соединенные Штаты приостановили работу своего Генерального консульства в городе Адана. Это произошло на фоне сообщений о ракете, запущенной из Ирана, которую перехватили системы ПВО НАТО, а также усиления военного присутствия Турции на Северном Кипре.

США в понедельник приостановили работу своего Генконсульства в Адане и приказали необязательному персоналу покинуть южную Турцию из-за проблем безопасности. В заявлении, опубликованном на официальном X-аккаунте посольства США в Турции 9 марта, указано, что решение было принято из-за рисков для безопасности.

"Для президента Трампа, государственного секретаря Рубио и всего Государственного департамента нет высшего приоритета, чем безопасность американских граждан. 9 марта 2026 года Государственный департамент приказал чрезвычайным государственным служащим США и членам их семей покинуть Генеральное консульство в Адане из-за рисков для безопасности", — говорится в заявлении.

Відео дня

В сообщении также призвали американских граждан, проживающих в регионе, покинуть его, и вообще избегать путешествий в юго-восточную Турцию из-за риска терроризма и вооруженного конфликта.

Перехвачена ракета, которая влетела в воздушное пространство Турции

Примерно в то же время, когда Вашингтон объявил о приостановлении услуг в своем консульстве в Адане, Министерство обороны Турции подтвердило, что баллистическая ракета, которая была запущена из Ирана, вошла в воздушное пространство Турции. Она была перехвачена средствами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, сообщило издание Turkiye today 9 марта.

Министерство заявило, что обломки от перехвата упали на землю в Газиантепе, что стало вторым подобным инцидентом за неделю. Подтверждение появилось после предыдущих сообщений о вероятных обломках ракет, обнаруженных в районе Гюнейшехир города Газиантеп. Силы жандармерии оцепили территорию и начали расследование.

Ранее в среду Министерство национальной обороны Турции также заявило, что баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана в направлении воздушного пространства Турции, была перехвачена и нейтрализована системами ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.

Турция развернула F-16 и ПВО на территории Северного Кипра

Также Турция развернула истребители F-16 и ПВО на территории непризнанной международным сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции 9 марта:

"Учитывая последние события в нашем регионе и в рамках поэтапных планов усиления безопасности Турецкой Республики Северного Кипра, по состоянию на сегодня в Турецкой Республике Северного Кипра было развернуто шесть истребителей F-16 и системы противовоздушной обороны. На основе оценки развития событий, при необходимости будут приниматься дополнительные меры".

Напомним, что Турция сообщала о перехвате баллистической ракеты, запущенной с территории Ирана. По данным Минобороны Турции, снаряд был зафиксирован во время его прохождения через воздушное пространство Ирака и Сирии. Ракету нейтрализовали системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, развернутые в Восточном Средиземноморье.

Ранее мы также информировали, что Турция планирует направить свои истребители в Эстонию и Румынию. Это будет сделано в рамках усиленных миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства. План предусматривает четырехмесячное развертывание авиации в Эстонии с августа по ноябрь 2026 года.