Турецкие истребители появятся вблизи границ Украины и России: названы сроки

Турция планирует разместить истребители в Эстонии и Румынии в рамках усиленных миссий НАТО по патрулированию воздушного пространства.

План действий предусматривает четырехмесячную командировку в Эстонии в период с августа по ноябрь 2026 года, за которой последует еще одна ротация в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года, сообщает Reuters со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В ведомстве подчеркнули, что Турция уже внесла значительный вклад в операции НАТО по патрулированию неба, направленные на защиту воздушного пространства союзников в мирное время. На ее счету – усиленные миссии по патрулированию воздушного пространства в Польше в период с июля по сентябрь 2021 года и в Румынии (с ноября 2023 года по апрель 2024 года).

Аналитики отмечают, что развертывание ВВС Турции направлено на усиление противовоздушной обороны НАТО после неоднократных нарушений Россией воздушного пространства стран-членов Альянса.

Анкара также примет следующий саммит НАТО, который состоится в этом году 7-8 июля.

Решение минобороны последовало через несколько дней после того, как НАТО обратилось к Турции с просьбой развернуть истребители F-16 для участия в миссии Альянса по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона в 2026 году на несколько месяцев раньше, чем планировалось изначально.

Литва, Латвия и Эстония не имеют истребителей для патрулирования собственного воздушного пространства. В результате, с момента вступления в НАТО в 2004 году союзники по Альянсу обеспечивают патрулирование воздушного пространства этих трех балтийских государств.

Первоначально миссия базировалась на авиабазе Шяуляй в Литве, однако после аннексии Крыма Россией в 2014 году НАТО расширило миссию, создав второе подразделение по патрулированию воздушного пространства на авиабазе Эмари в Эстонии.

Возрастающая угроза: к чему готовится НАТО

По данным НАТО, российские самолеты все чаще приближаются к воздушному пространству альянса или пролетают вблизи него, не используя транспондеры, не связываясь с диспетчерской службой и не подавая планы полетов, что побуждает союзные истребители перехватывать и идентифицировать их.

В последние месяцы в регионе усилились опасения по поводу безопасности. В декабре 2025 года турецкий F-16 сбил беспилотник над Черным морем, когда тот приближался к турецкому воздушному пространству.

Несколько дней спустя в северо-западной Турции был обнаружен разбившийся беспилотник, предположительно российского производства.

Напомним, министерство иностранных дел Турции выступило с призывом к немедленному прекращению войны между Россией и Украиной после российской ракетной атаки 12 декабря на судно турецкой компании в украинском порту Черноморск, Одесской области.