Турецькі винищувачі з'являться поблизу кордонів України та Росії: названо терміни

Туреччина планує розмістити винищувачі в Естонії та Румунії в рамках посилених місій НАТО з патрулювання повітряного простору.

План дій передбачає чотиримісячне відрядження в Естонії в період із серпня по листопад 2026 року, за яким буде ще одна ротація в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027 року, повідомляє Reuters із посиланням на міністерство національної оборони Туреччини.

У відомстві наголосили, що Туреччина вже зробила значний внесок в операції НАТО з патрулювання неба, спрямовані на захист повітряного простору союзників у мирний час. На її рахунку — посилені місії з патрулювання повітряного простору в Польщі в період із липня до вересня 2021 року і в Румунії (з листопада 2023 року до квітня 2024 року).

Аналітики зазначають, що розгортання ВПС Туреччини спрямоване на посилення протиповітряної оборони НАТО після неодноразових порушень Росією повітряного простору країн-членів Альянсу.

Анкара також прийме наступний саміт НАТО, який відбудеться цього року 7-8 липня.

Рішення міноборони оприлюднено за кілька днів після того, як НАТО звернулося до Туреччини з проханням розгорнути винищувачі F-16 для участі в місії Альянсу з патрулювання повітряного простору Балтійського регіону в 2026 році на кілька місяців раніше, ніж планувалося спочатку.

Литва, Латвія та Естонія не мають винищувачів для патрулювання власного повітряного простору. Як наслідок, з моменту вступу до НАТО 2004 року союзники по Альянсу забезпечують патрулювання повітряного простору цих трьох балтійських держав.

Спочатку місія базувалася на авіабазі Шяуляй у Литві, проте після анексії Криму Росією 2014 року НАТО розширило місію, створивши другий підрозділ із патрулювання повітряного простору на авіабазі Емарі в Естонії.

Зростаюча загроза: до чого готується НАТО

За даними НАТО, російські літаки дедалі частіше наближаються до повітряного простору альянсу або пролітають поблизу нього, не використовуючи транспондери, не зв'язуючись із диспетчерською службою і не подаючи планів польотів, що спонукає союзні винищувачі перехоплювати та ідентифікувати їх.

Останніми місяцями в регіоні посилилися побоювання з приводу безпеки. У грудні 2025 року турецький F-16 збив безпілотник над Чорним морем, коли той наближався до турецького повітряного простору.

Кілька днів потому в північно-західній Туреччині було виявлено розбитий безпілотник, імовірно російського виробництва.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Туреччини виступило із закликом до негайного припинення війни між Росією та Україною після російської ракетної атаки 12 грудня на судно турецької компанії в українському порту Чорноморськ, Одеської області.