Підняли F-16: Туреччина заявила, що збила безпілотник над Чорним морем

Міністерство національної оборони Туреччини оголосило, що піднімало в повітря винищувачі F-16, які й позбулися дрона. Що це був за дрон, не уточнюється.

Міністерство національної оборони (МНО) повідомило, що безпілотний літальний апарат (БПЛА), який наближався до турецького повітряного простору над Чорним морем, був збитий турецькими винищувачами F-16, пише BBC Turkish.

Увечері 12 грудня Міністерство національної оборони оголосило: "Виявлено слід повітряного руху, що наближається до нашого повітряного простору над Чорним морем, і ведеться його відстеження в рамках планових процедур".

Було встановлено, що транспортний засіб був "безпілотним літальним апаратом, повітряний слід якого вийшов з-під контролю", і було заявлено, що "щоб уникнути будь-яких негативних наслідків, його було збито в безпечній зоні за межами населених пунктів".

Відео дня

Поки невідомо, кому належить безпілотник.

У МНО нагадали, що минулими вихідними внаслідок атак на українські порти було пошкоджено також три турецькі кораблі. Український військово-морський флот заявив, що атаки були здійснені російськими безпілотниками, але з боку Росії відповіді не було.

Нагадаємо, у п'ятницю 12 грудня росіяни завдали удару по судну турецької поромної компанії Cenk Shipping RoRo, яке транспортувало свіжі овочі та фрукти.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що удар по іноземному цивільному судну не мав жодного військового сенсу. Глава держави наголосив, що удар по Одеській області свідчить, що Росія не сприймає серйозно дипломатичні зусилля та мирні пропозиції, а натомість продовжують знищувати в Україні нормальне життя.