Подняли F-16: Турция заявила, что сбила беспилотник над Черным морем

Министерство национальной обороны Турции объявило, что поднимало в воздух истребители F-16, которые и избавились от дрона. Что это был за дрон, не уточняется.

Министерство национальной обороны (МНО) сообщило, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА), приближавшийся к турецкому воздушному пространству над Черным морем, был сбит турецкими истребителями F-16, пишет BBC Turkish.

Вечером 12 декабря Министерство национальной обороны объявило: "Обнаружен след воздушного движения, приближающийся к нашему воздушному пространству над Черным морем, и ведется его отслеживание в рамках плановых процедур".

Было установлено, что транспортное средство представляло собой "беспилотный летательный аппарат, воздушный след которого вышел из-под контроля", и было заявлено, что «во избежание каких-либо негативных последствий он был сбит в безопасной зоне за пределами населенных пунктов».

Пока неизвестно, кому принадлежит беспилотник.

В МНО напомнили, что в минувшие выходные в результате атак на украинские порты были повреждены также три турецких корабля. Украинский военно-морской флот заявил, что атаки были совершены российскими беспилотниками, но со стороны России ответа не последовало.

Напомним, в пятницу 12 декабря россияне нанесли удар по судну турецкой паромной компании Cenk Shipping RoRo, которое транспортировало свежие овощи и фрукты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удар по иностранному гражданскому судну не имел никакого военного смысла. Глава государства отметил, что удар по Одесской области свидетельствует, что Россия не воспринимает серьезно дипломатические усилия и мирные предложения, а взамен продолжают уничтожать в Украине нормальную жизнь.