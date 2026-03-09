США евакуювали консульство в Туреччині: Анкара розгорнула F-16 на території Північного Кіпру

Сполучені Штати призупинили роботу свого Генерального консульства у місті Адана. Це сталося на тлі повідомлень про ракету, запущену з Ірану, яку перехопили системи ППО НАТО, а також посилення військової присутності Туреччини на Північному Кіпрі.

США в понеділок призупинили роботу свого Генконсульства в Адані та наказали необов'язковому персоналу залишити південну Туреччину через проблеми безпеки. У заяві, опублікованій на офіційному X-акаунті посольства США в Туреччини 9 березня, зазначено, що рішення було прийнято через ризики для безпеки.

"Для президента Трампа, державного секретаря Рубіо та всього Державного департаменту немає вищого пріоритету, ніж безпека американських громадян. 9 березня 2026 року Державний департамент наказав ненадзвичайним державним службовцям США та членам їхніх сімей залишити Генеральне консульство в Адані через ризики для безпеки", — йдеться у заяві.

У повідомленні також закликали американських громадян, які проживають у регіоні, залишити його, та взагалі уникати подорожей до південно-східної Туреччини через ризик тероризму та збройного конфлікту.

Перехоплено ракету, яка влетіла в повітряний простір Туреччини

Приблизно в той самий час, коли Вашингтон оголосив про призупинення послуг у своєму консульстві в Адані, Міністерство оборони Туреччини підтвердило, що балістична ракета, яка була запущена з Ірану, увійшла в повітряний простір Туреччини. Вона була перехоплена засобами протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, повідомило видання Turkiye today 9 березня.

Міністерство заявило, що уламки від перехоплення впали на землю в Газіантепі, що стало другим подібним інцидентом за тиждень. Підтвердження з'явилося після попередніх повідомлень про ймовірні уламки ракет, виявлені в районі Гюнейшехір міста Газіантеп. Сили жандармерії оточили територію та розпочали розслідування.

Раніше в середу Міністерство національної оборони Туреччини також заявило, що балістична ракета, випущена з території Ірану в напрямку повітряного простору Туреччини, була перехоплена та нейтралізована системами ППО та ПРО НАТО у Східному Середземномор'ї.

Туреччина розгорнула F-16 та ППО на території Північного Кіпру

Також Туреччина розгорнула винищувачі F-16 та ППО на території невизнаної міжнародною спільнотою Турецької Республіки Північного Кіпру (ТРПК). Про це повідомили у Міністерстві оборони Туреччини 9 березня:

"З огляду на останні події в нашому регіоні та в рамках поетапних планів посилення безпеки Турецької Республіки Північного Кіпру, станом на сьогодні в Турецькій Республіці Північного Кіпру було розгорнуто шість винищувачів F-16 та системи протиповітряної оборони. На основі оцінки розвитку подій, за необхідності будуть вживатися додаткові заходи".

Нагадаємо, що Туреччина повідомляла про перехоплення балістичної ракети, запущеної з території Ірану. За даними Міноборони Туреччини, снаряд було зафіксовано під час його проходження через повітряний простір Іраку та Сирії.. Ракету нейтралізували системи протиповітряної та протиракетної оборони НАТО, розгорнуті у Східному Середземномор’ї.

Раніше ми також інформували, що Туреччина планує направити свої винищувачі до Естонії та Румунії. Це буде зроблено у межах посилених місій НАТО з патрулювання повітряного простору. План передбачає чотиримісячне розгортання авіації в Естонії з серпня по листопад 2026 року.