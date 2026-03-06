Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной: у Трампа обещают "дополнительный прогресс"

Спецпредставитель президента США опубликовал пост, в котором напомнил об очередном обмене военнопленными и поблагодарил Трампа, под руководством которого он работает над мирным соглашением, которое положит прогресс войне в Украине.

"На этой неделе Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, вернув 1000 человек после договоренностей, достигнутых во время недавних трехсторонних переговоров в Женеве с Соединенными Штатами", — написал Уиткофф в Х, посчитав таким образом и россиян, и украинцев, ведь во время двух обменов, которые состоялись на этой неделе, домой вернулись 500 украинских военных, которые находились в плену РФ.

Пост Стива Уиткоффа Фото: Скриншот

По словам Уиткоффа, это всё произошло благодаря "длительным и детальным мирным переговорам по указанию президента Дональда Дж. Трампа".

"Под руководством президента мы продолжаем достигать значимых результатов, одновременно работая над формулировкой мирного соглашения, которое раз и навсегда положит конец войне. Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс", — пообещал спецпредставитель президента США.

Также Уиткофф поблагодарил швейцарское правительство за проведение этих дискуссий и президента Дональда Трампа лично за его "лидерство в продвижении дипломатии к решению проблемы".

Напомним, недавно Дональд Трамп в очередной раз начал критиковать Владимира Зеленского и рассказывать, что Украина должна пойти на сделку с Россией, ведь Путин, по его мнению, готов.

Но сейчас, из-за войны в Иране трехсторонние переговоры отложены на неопределенный срок, ведь они должны были пройти в Абу-Даби, которое постоянно атакуют дронами и ракетами.