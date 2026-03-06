Тристоронні переговори між РФ, США та Україною: у Трампа обіцяють "додатковий прогрес"

Спецпредставник президента США опублікував пост, в якому нагадав про черговий обмін військовополоненими та подякував Трампу, під керівництвом якого він працює над мирною угодою, яка покладе прогрес війні в Україні.

"Цього тижня Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, повернувши 1000 осіб після домовленостей, досягнутих під час нещодавніх тристоронніх переговорів у Женеві зі Сполученими Штатами", — написав Віткофф у Х, порахувавши таким чином і росіян, і українців, адже під час двох обмінів, які відбулись цього тижня, додому повернулись 500 українських військових, які перебували у полоні РФ.

Пост Стіва Віткоффа Фото: Скріншот

За словами Віткоффа, це все відбулось завдяки "тривалим та детальним мирним переговорам за вказівкою президента Дональда Дж. Трампа".

"Під керівництвом президента ми продовжуємо досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні. Обговорення тривають, і в найближчі тижні очікується додатковий прогресс", — пообіцяв спецпредставник президента США.

Також Віткофф подякував швейцарському уряду за проведення цих дискусій та президенту Дональду Трампу особисто за його "лідерство у просуванні дипломатії до вирішення проблеми".

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп вчергове почав критикувати Володимира Зеленського та розповідати, що Україна має піти на угоду із Росією, адже Путін, на його думку, готовий.

Але нині, через війну в Ірані тристоронні переговори відкладені на невизначений термін, адже вони мали пройти в Абу-Дабі,яке постійно атакують дронами та ракетами.