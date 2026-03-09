Наступна зустріч України, США та РФ відбудеться у Стамбулі: названо дату

Мирні перемовини щодо завершення російсько-української війни продовжаться після майже місячної перерви. Делегації узгодили нове місце проведення тристоронньої зустрічі.

За попередньою домовленістю, представники України, США та Росії зустрінуться 11 березня в Стамбулі. Про це повідомило видання NV з посиланням на власні джерела.

Водночас наразі невідомо, хто увійде до складу делегацій.

Українські, російські та американські офіційні особи наразі не підтверджували факт майбутнього проведення перемовин.

Нагадаємо, що 9 березня Іран завдав удару по Туреччині балістичною ракетою, утім її перехопили сили ППО.

Після цього стало відомо, що США призупинили роботу свого Генконсульства в Адані та наказали необов'язковому персоналу залишити південну Туреччину через проблеми безпеки.

Мирні перемовини — що відомо

4 березня в українській делегації повідомили, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США поки не має точної дати та місця проведення.

Натомість спецпредставник президента США Стів Віткофф 6 березня повідомив, що сторони продовжують досягати значущих результатів, одночасно працюючи над формулюванням мирної угоди, яка раз і назавжди покладе край війні. Він пообіцяв додатковий прогрес у найближчі тижні.

Нагадаємо, останні до цього часу перемовини відбулися у Женеві 17-18 лютого. Спецпредставник Білого дому Стів Віткофф повідомив, що є на перемовинах відбулися успіхи, і пояснив, що успіх — це зустріч представників України та РФ, яку влаштував президент США Дональд Трамп.

Глава російської делегації Володимир Мединський заявив, що розмова у Женеві була "важка та ділова", але не відповів на питання, чи торкались питання історії, бойових дій, політичної та гуманітарної сфери.

А голова Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що розмова з делегаціями РФ та США була "непроста".

Напередодні перемовин західні медіа опублікували матеріали щодо дій делегацій РФ та України. Зокрема, припускали, що зустріч може зайти у глухий кут через політичну позицію Мединського. Крім того, The Economist натякали на ймовірні розбіжності між українськими представниками: частина начебто готова швидко домовлятись на умовах США, а частина пропонує зачекати.

