"Те саме було на Близькому Сході": Віткофф заявив про перелом у переговорах щодо війни в Україні

У Вашингтоні заявили, що переговори щодо завершення війни Росії проти України наблизилися до переломного моменту. За словами спецпредставника президента Сполучених Штатів Стіва Віткоффа, у перемовинах з’явилися сигнали, які свідчать про поступовий прогрес і можливість зміни динаміки діалогу.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф в ефірі CNBC прокоментував перебіг переговорів щодо припинення війни Росії проти України. Його запитали, чи отримували Сполучені Штати інформацію про можливу передачу російською стороною розвідувальних даних щодо американських військових об’єктів, а також чи може це вплинути на питання санкцій проти російської нафти.

"Ну, я не офіцер розвідки, тому не можу вам сказати. Можу сказати, що вчора під час розмови з президентом росіяни сказали, що вони не діляться інформацією. Саме це вони й сказали. Тож ми можемо не вірити їм на слово, але вони це сказали. І вчора вранці, незалежно один від одного, ми з Джаредом розмовляли з Ушаковим, який повторив те саме. Тож, це питання краще адресувати розвідникам, але сподіватимемося, що вони не діляться", — відповів Віткофф.

Журналісти також спитали його як, на його думку, це змінює переговори США з Росією щодо припинення війни в Україні.

"Цього тижня мала відбутися тристороння зустріч. Ці переговори – це цілеспрямовані переговори. Самі українці кажуть, що з моменту перших зустрічей у Женеві ми досягли більшого прогресу, ніж за останні чотири роки. Тож переговори рухаються вперед. Я думаю, що тристоронні переговори будуть перенесені на наступний тиждень. Це війна, яка має закінчитися. І ми збираємося залишатися позитивними в цьому питанні", — зазаначив Віткофф.

Віткофф додав, що саме це може стати точкою перелому в переговорному процесі і відповів, чи може бути досягнута мирна угода цього року.

"Ну послухайте, я просто логічна людина. І, як на мене, я вважаю, що президент Трамп загалом успішно врегульовує ці питання. У цій конкретній ситуації, і він це сказав, це займає більше часу, ніж він думав. Але ми бачимо ознаки того, що обидві сторони втомилися. І це, сподіваюся, початкова точка перелому. Те саме – на Близькому Сході. Був переломний момент, коли ми просто... Джаред і я обидва відчули, що вони втомилися від війни. І сподіватимемося, що ми досягнемо цього незабаром", — підсумував Віткофф.

Нагадаємо, що у Кремлі заявили, що так звані стамбульські домовленості, яких сторони досягли під час переговорів у 2022 році, більше не відповідають нинішній ситуації. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи питання щодо того, чи вважає Москва ці домовленості актуальними для врегулювання війни проти України.

Раніше ми також інформували, що мирні переговори щодо завершення російсько-української війни мають відновитися після майже місячної паузи. За попередніми домовленостями, делегації України, США та Росії планують провести нову тристоронню зустріч 11 березня у Стамбулі.