Мир від Віткоффа: чому спецпосланець Трампа заявляє про переломний момент щодо припинення війни в Україні

Спецпосланець президента США Стів Віткофф, який зустрівся напередодні з путінським представником Дмитрієвим, заявляє про ознаки переломного моменту в перемовинах стосовно завершення російсько-української війни, позаяк сторони вже «виснажені». Чи дійсно це так, і коли врешті відновиться повноцінний дипломатичний процес, з’ясовував Фокус.

Про виснаження офіційних Києва та Москви та настання «переломного моменту» щодо мирного врегулювання спецпосланець президента Сполучених Штатів, 68-річний Стів Віткофф заявив у середу, 11 березня в інтерв’ю CNBC.

«Це предметні переговори... Українці самі кажуть, що ми дійсно досягли більшого прогресу від часу зустрічей у Женеві, ніж за попередні чотири роки. Ми налаштовані позитивно. Це війна, яка має завершитися, і ми зберігатимемо й надалі дуже позитивний настрій», — зауважив Віткофф.

Окрім того, він також висловив сподівання, що сторони можуть наблизитися до мирного врегулювання вже цього року: «Знаєте, я логічна людина і знаю, що президент Дональд Трамп загалом успішно досягає врегулювання таких питань. У цьому випадку він сам казав, що це займає більше часу, ніж він думав, але ми починаємо бачити ознаки того, що обидві сторони виснажені й дуже втомлені, і, можливо, це справді початок переломного моменту».

Володимир Зеленський: "Слід більше тиснути на Російську Федерацію" Фото: Скриншот

Як відомо, через події довкола Ірану тристоронні перемовини делегацій України, США та Росії, які мали відбутися цього тижня, відклалися за ініціативою американської сторони. Тим часом у ніч проти 12 березня Віткофф повідомив про зустріч у Флориді з російською делегацією на чолі з путінським посланцем Дмитрієвим. Він не розкрив жодних деталей перемовин, зазначивши лише, що сторони обговорили низку питань і домовилися залишатися на зв’язку.

Водночас у свіжому інтерв’ю виданням Welt та Politico президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати можуть допомогти закінчити війну, «однак для цього слід більше тиснути на Російську Федерацію, а не на нього». У цьому контексті глава держави також зазначив, що офіційний Київ підтримує мирні перемовини, і вплив президента США Дональда Трампа є у них ключовим.

Як європейці впливають на позицію Трампа в питанні мирного врегулювання

Переломний момент у російсько-українській війні настане тоді, коли Росія буде готовою говорити про повне і безумовне припинення вогню. Таку думку у розмові з Фокусом висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов.

«Станом на зараз дійсно можна говорити про наявність у росіян серйозних проблем економічного плану, але очевидно, що РФ, користаючись іранським моментом, отримуватиме нафтові «вершки» і продовжуватиме війну проти України. Однак, якщо говорити глобально, то війну такої ж інтенсивності Москва довго не зможе вести. Багато хто говорить про термін півтора–два роки. До речі, можливо саме тому допомога європейців Україні чітко розрахована на 2026–2027 роки. Якщо тиснути на Росію далі в плані санкційного посилення, то цей період скорочуватиметься. Втім, на жаль, ми знаходимося в ситуації, коли Дональд Трамп не готовий посилювати цей тиск», — акцентує експерт.

Експерт: "Гадаю, Білий дім поступово буде активізуватися" Фото: Getty Images

Водночас політолог вважає, що в плані мирних перемовин переломний момент дійсно відбувся: «Але цей переламний момент зовсім не такий, на який розраховував Віткофф. Нещодавно канцлер Німеччини Фрідріх Мерц побував з візитом в Китаї, де його приймали дуже добре, а потім він зустрівся з Трампом, якому чітко артикулював ультиматум Європи, зазначивши, що єврогравці не приймуть будь-яку мирну угоду, якщо вони будуть відсутні за перемовним столом. Таким чином, якщо оцінювати ситуацію під цим фокусом, то переговорний процес радше зайшов у тупик, оскільки Європа може дійсно переламати американську гру».

Тим часом Олександр Леонов вважає, що очільник Кремля «проґавив той час, коли він міг закінчити війну проти України з максимальною вигодою для себе, опираючись на президента США».

«Не слід забувати про те, що наразі Росія по факту втратила Іран, як союзника. І як би не завершилося близькосхідне загострення, в Ірані буде знищено військово-промисловий комплекс і Тегеран ще довгі роки не зможе допомагати росіянам. Власне тому, якщо говорити загалом, мені здається, що час зрештою зараз гратиме на користь України», — підсумовує експерт.

Який чинник і коли змусить Путіна сісти за стіл перемовин щодо припинення війни

Водночас політолог Ігор Рейтерович у розмові з Фокусом робить наступний акцент: «Я думаю, логіка Віткоффа, який говорить про переломний момент у російсько-українській війні, обумовлена тим, що ситуація на фронті відчутно не рухається, ні в один, ні в інший бік. Ймовірно, в баченні американців ані Україна, ані Росія не мають можливості кардинальним чином змінити ситуацію, тому потрібно сідати і домовлятися. За великим рахунком, це співпадає з нашим баченням, позаяк Україна не проти говорити про припинення війни за принципом «стоїмо, де стоїмо». Але ключовий момент полягає в тому, чи готова до цього реально, а не декоративно Російська Федерація».

Наразі Росія, констатує політолог, «виснажена і не має ніякого потенціалу для широкомасштабних операцій». Водночас, зазначає Ігор Рейтерович, країна-агресорка намагатиметься й надалі «закидати тілами путінських «визволителів» українську землю і рухатися на фронті по пів кілометра».

Важливо

Кінець війни: чи дійсно Трамп спустив на гальмах питання мирного врегулювання

«Для росіян це поки що цілком прийнятна ціна, тому щодо людського ресурсу виснаження у росіян не проглядається. Якщо подивитися на те, якими темпами утилізуються російські найманці, кілька місяців у них ще є. Це – до широкомасштабної мобілізації, якої Путін страшенно боїться, бо це дуже і дуже непопулярна тема. Непопулярна, серед іншого, тому, що ті, кого мобілізують за 20 тисяч рублів на місяць не розумітимуть, чому інші йшли воювати за 2–3 мільйони», — каже політолог. Він також переконаний, що переломний момент не на користь Росії може настати найближчими місяцями.

«Кіт Келлог, який дещо випав із медійного поля, є досвідченим військовим, а він, нагадаю, казав, що якщо Україна вистоїть зиму, то починаючи з весни, ситуація змінюватиметься на її користь. Це дійсно може мати місце. Так, Росія може пробувати проводити якісь наступи, але допоки немає ознак підготовки до чогось масованого, бо в них просто відсутні відповідні сили для цього. Одним словом, нам потрібно превентивно готуватися, щоб у разі ймовірного наступу дати росіянам по зубах. І ось тоді ситуація остаточно стане патовою і Путіну доведеться сідати за перемовний стіл. Плюс за кілька місяців у Трампа піджиматимуть проміжні вибори до Конгресу і що може бути для нього найкращим результатом на цьому тлі, окрім як закінчення російсько-української війни. Тому, гадаю, Білий дім поступово буде активізуватися», — підсумовує політолог.

Чи буде Трамп тиснути на Путіна в плані завершення війни проти України

Натомість провідний експерт Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус переконаний, що оптимістична риторика Віткоффа та й загалом американської влади щодо перспектив мирного врегулювання по Україні «радше схожа на мантру, ніж на реальну готовність США дотискати цю історію». Зокрема, у розмові з Фокусом аналітик висловив думку, що американці автоматично вмикають позитивну платівку щодо російсько-української війни, щоб підтримувати «своє геополітичне обличчя».

«Але якщо говорити конкретно про свіжу заяву Віткоффа, то можна констатувати, що так, у росіян дійсно присутнє економічне виснаження. В американців ці дані на столі, поза всяким сумнівом, є. Інше питання, що піку цього виснаження ще не досягнуто. Втім, не сумнівайтеся — цей пік не буде колись у довгій перспективі — він може настати навіть о другій половині поточного, 2026 року», — прогнозує аналітик.

На переконання Івана Уса, росіяни «довго не виїдуть за рахунок підвищення цін на нафту» і зрештою повернуться щонайменше до активних імітаційних рухів щодо завершення повномасштабної війни проти України.