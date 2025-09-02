Заманивают как могут: на фоне американских тарифов Россия увеличила скидку на нефть для Индии

Российская нефть дешевеет для покупателей из Индии, причем это происходит на фоне давления на Нью-Дели со стороны США. Администрация президента Трампа заявляет, что покупкой российской нефти Индия спонсирует войну РФ против Украины.

Цена на нефть марки Urals снизилась на 3-4 доллара за баррель по сравнению с Brent с учетом поставки, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные информированные источники. Цена указана для тех грузов, которые будут загружены в конце сентября и в октябре.

На прошлой неделе нефть Urals предлагалась со скидкой около 2,50 доллара за баррель. Это, в свою очередь, тоже существенно больше 1 доллара в июле. Между тем американская нефть, которую недавно купили некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы, заметно дороже.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел против Индии жесткие тарифы из-за закупки российской нефти, напоминает издание. Пошлины в 50% на индийские товары вступили в силу в конце августа.

Как отмечают эксперты, суровая критика и давление со стороны администрации Соединенных Штатов, вместо того, чтобы заставить Индию отказаться от нефтяных закупок у России, побудили главу индийского правительства Нарендру Моди, наоборот, усилить сотрудничество с РФ.

Также стоит отметить, что Индия усилила и связи с Китаем. В конце августа Нарендра Моди и глава КНР Си Цзиньпин встретились на саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь, причем это была их первая встреча за семь лет.

Ранее Фокус писал о том, что президент США Дональд Трамп поссорился с индийским премьером. В частности, Нарендру Моди раздражали заявления Трампа о том, что якобы именно он смог урегулировать недавний конфликт между Индией и Пакистаном.

Также стало известно, что РФ продолжит поставлять нефть в Индию благодаря "особому механизму". Кстати, глава РФ Путин тоже приехал в Китай на саммит ШОС.