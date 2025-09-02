Заманюють як можуть: на тлі американських тарифів Росія збільшила знижку на нафту для Індії

Російська нафта дешевшає для покупців із Індії, причому це відбувається на тлі тиску на Нью-Делі з боку США. Адміністрація президента Трампа заявляє, що купівлею російської нафти Індія спонсорує війну РФ проти України.

Ціна на нафту марки Urals знизилася на 3-4 долари за барель порівняно з Brent із урахуванням поставки, пише Bloomberg з посиланням на власні поінформовані джерела. Ціну вказано для тих вантажів, які будуть завантажені наприкінці вересня та у жовтні.

Минулого тижня нафта Urals пропонувалася зі знижкою близько 2,50 долара за барель. Це, своєю чергою, теж суттєво більше за 1 долар у липні. Тим часом американська нафта, яку нещодавно купили деякі індійські нафтопереробні заводи, є помітно дорожчою.

Раніше президент США Дональд Трамп запровадив проти Індії жорсткі тарифи через закупівлю російської нафти, нагадує видання. Мита у 50% на індійські товари набули чинності наприкінці серпня.

Як зауважують експерти, сувора критика та тиск з боку адміністрації Сполучених Штатів, замість відвернути Індію від нафтових закупівель у Росії, спонукали очільника індійського уряду Нарендру Моді, навпаки, посилити співпрацю з РФ.

Також варто зауважити, що Індія посилила і зв’язки з Китаєм. Наприкінці серпня Нарендра Моді та очільник КНР Сі Цзіньпін зустрілися на саміті Шанхайської організації співробітництва у китайському місті Тяньцзінь, причому це була ня перша зустріч за сім років.

