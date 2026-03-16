Российская логистика рушится: как новая тактика дронов ВСУ ломает весь ход войны

Российская логистика рушится: новая тактика дронов ВСУ ломает весь ход войны

В российских Z-каналах началось то, что обычно называют не иначе как паникой. Не локальное нытье отдельных "военкоров", а массовый вой по всему информационному контуру российской армии — от фронтовых телеграм-каналов до пропагандистских блогеров. Причина проста и очень неприятна для руZни: украинские беспилотники начали системно парализовать российскую логистику на всей глубине фронта. И если разложить это холодно и без истерики — выглядит это как реальный слом логики войны.

Чтобы понять, почему россияне сейчас воют, надо вернуться на несколько месяцев назад. К концу 2025 года Украина фактически доминировала на тактическом уровне дроновой войны. FPV-дроны массово уничтожали российскую пехоту. В окопах российские солдаты записывали видео про бабу-ягу, которая летает над позициями. Потери российской пехоты были огромными, и на фронте появились целые KillZone — простреленные зоны, где любое движение заканчивалось ударом FPV. Но несмотря на это российская армия продолжала медленно продвигаться вперед. Медленно, кроваво, но продвигалась. За месяц — сотни квадратных метров на отдельном направлении или несколько квадратных километров, но для политики Кремля этого хватало. Путин мог говорить, что "наступление продолжается", и пытаться продавить переговоры на своих условиях.

Відео дня

Причина этой странной ситуации была достаточно проста. Украина выигрывала тактический обмен — уничтожала значительно больше живой силы. Но Россия выигрывала оперативный уровень — контролировала перемещения в тылу.

Об этом очень жестко писал американский доброволец Райан О'Лири, который служил в составе украинских подразделений. В своем большом треде 20 января он прямо сказал: проблема не в технологиях и не в производстве дронов. Украина имеет одни из лучших беспилотников в мире. Проблема — в доктрине. Украина использовала дроны в основном для уничтожения пехоты. Россия начала использовать их для контроля глубины поля боя.

Его тезис звучал очень просто: войны выигрываются не в окопах, а на глубине 10–40 километров за фронтом. Там решаются логистика, связь, подвоз боеприпасов, работа ремонтных подразделений, работа операторов дронов. Если противник может безнаказанно возить топливо, технику, боекомплект и операторов — он контролирует сектор, даже если теряет больше солдат в траншеях.

И именно так действовала Россия в 2025 году. Ее дроны начали охотиться не за пехотой, а за логистикой. За дорогами. За операторами беспилотников. За складами. За ремонтными машинами. За транспортом. В результате города вроде Покровска или Мирнограда оказались в ситуации "окружения без окружения". Формально фронт не был замкнут. Но дороги находились под постоянным контролем российских дронов. Подвоз боеприпасов становился смертельно опасным.

И именно здесь началось стратегическое изменение

Украинское командование постепенно перешло к той логике, о которой писал О'Лири: контроль оперативной глубины. Фактически началась новая фаза войны дронов — middle strike. Удары не по окопам, а по всему, что движется на десятки километров в тылу.

Первый элемент этого изменения — новые типы беспилотников. На фронте начали массово появляться ударные дроны HX2 производства немецкой компании Helsing. В 2025 году был объявлен контракт на 6000 таких беспилотников. HX2 — это аппарат массой около 12 кг с Х-образным крылом, скоростью до 220 км/ч и дальностью до 100 км. Он способен работать автономно благодаря алгоритмам искусственного интеллекта даже в зоне активного радиоэлектронного подавления. Более того — эти дроны могут работать роем.

Важно

Второй элемент — новые украинские системы. Например, FP2 от компании FirePoint. Это переработанная версия дальнобойного FP1, но со значительно более мощной боевой частью — до 100 кг, с перспективой увеличения до 150 кг. Дальность — около 200 км. Главная особенность — управление через Starlink, что практически делает дрон нечувствительным к российским системам РЭБ.

Третий элемент — оптоволоконные FPV-дроны. Управление через кабель длиной до 50 км делает их полностью неуязвимыми к глушению. Такие дроны могут заходить в глубину российского тыла, атакуя склады, технику и командные пункты.

Четвертый элемент — массовая перенастройка частот управления. По словам российского военкора Андрея Филатова, украинские дроны начали работать на нестандартных частотах в диапазоне 9–10 ГГц. Для российских систем РЭБ это стало катастрофой: большинство глушилок просто не рассчитано на эти частоты. А разработка новых систем занимает месяцы.

Результат — российская логистика начала сыпаться.

В Z-каналах прямо пишут: дороги в прифронтовой зоне стали "аттракционом выживания". Добраться до передовой теперь иногда занимает несколько дней. Колонны снабжения уничтожаются еще на подходах. Операторы дронов гибнут в тылу. Ремонтные бригады не могут работать.

И цифры это подтверждают

По данным украинского Генштаба и аналитических ресурсов, количество боевых столкновений резко снизилось. На Покровском направлении за неделю 2–8 марта число боев упало на 31%. По данным DeepState, за первые 10 дней марта по всему фронту было зафиксировано примерно 1400 атак, тогда как в период с сентября по февраль — около 1800 за аналогичный промежуток.

Это означает простую вещь: российская пехота просто не доходит до фронта.

Еще одна важная деталь — системное уничтожение российской ПВО. По данным Сил беспилотных систем Украины, только в феврале было поражено 46 российских зенитных систем, из которых по меньшей мере 11 подтвержденно уничтожено. За первые две недели марта — еще 25 пораженных, 10 подтвержденных уничтожений. Среди них — комплексы Бук-М1, Бук-М2, С-300В, а также радары.

Это классическая военная доктрина. Еще со времен Вьетнама любая масштабная операция начинается с подавления ПВО противника. Именно так действовали США в войне в Персидском заливе 1991 года. И именно так сейчас начала действовать Украина — только вместо авиации использует массовые рои дронов.

Российские мобилизованные сами описывают проблему. Один из них прямо пишет: украинские решения всегда известны заранее, но реакция российской армии запаздывает на месяцы или даже на год. Разведка сообщает. Но решения принимаются медленно. Из-за этого подготовка операторов дронов в России иногда длилась всего 4–5 дней.

Цена этого — сотни миллионов рублей потерянной техники и тысячи погибших.

Важно

Еще один важный фактор — российская бронетехника фактически исчезла с фронта. Из-за массового применения украинских дронов механизированные атаки почти перестали работать. Даже танки с импровизированной "мангальной" броней могут выдержать десятки ударов FPV, но в итоге все равно останавливаются и становятся легкой мишенью.

Поэтому Россия перешла к тактике пехотных "мясных" штурмов. Десятки погибших за каждый километр фронта. Но теперь и эта тактика начинает ломаться. Если пехота не может даже добраться до передовой — штурм просто не происходит.

Именно это и вызывает нынешнюю панику в Z-каналах.

Дополнительно украинская сторона начала применять новую наступательную схему. По словам российских источников, перед атакой формируется массированный "воздушный кулак" из 300–400 дронов. Рой работает на глубину около 20 км, уничтожая связь, логистику, операторов дронов и технику. После этого заходят мобильные группы, которые занимают позиции. Затем вперед выдвигаются операторы дронов — и процесс повторяется.

Это фактически современная версия старой военной доктрины Shaping the battlefield — формирование поля боя перед атакой.

И здесь возникает главный стратегический вывод

Если Украина системно контролирует оперативную глубину — российская армия теряет способность вести наступление. Она может удерживать окопы. Может бросать пехоту. Но не может перемещать ресурсы. Не может накапливать силы. Не может проводить масштабные операции.

А это означает медленный, но неизбежный перелом.

Российская система адаптации работает медленно. По собственным же свидетельствам российских военных — от нескольких месяцев до года. Война дронов развивается быстрее. Украина масштабировала производство, создала войска беспилотных систем, получает поддержку европейских партнеров и постепенно выстраивает собственную доктрину.

Если эта тенденция сохранится, ближайшие месяцы могут выглядеть очень просто: российское наступление остановится. Темп боев будет падать. Украина получит время для накопления резервов. А после этого появится возможность для локальных контрнаступательных операций.

В стратегическом измерении это означает еще одну вещь. Переговоры о завершении войны могут начаться только тогда, когда Кремль поймет, что наступление больше не работает. Именно сейчас начинает формироваться такая ситуация.

И именно поэтому российские Z-каналы сегодня воют. Не из-за отдельного удара дрона. А из-за осознания того, что на фронте начала меняться сама логика войны. И если Украина удерживает этот темп инноваций — 2026 год может стать моментом, когда российская наступательная машина окончательно сломается.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно