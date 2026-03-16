Merops вместо украинских Sting II: почему на Ближнем Востоке воюют не наши, а дроны США

Украина теряет рынок перехватчиков дронов в Персидском заливе. Давайте разбираться, как это произошло.

Пентагон развернул на Ближнем Востоке 10 000 беспилотников-перехватчиков Merops. Это дрон-перехватчик, который работает на базе ИИ и прошел испытания в Украине.

США разворачивают эти системы, чтобы избежать расходования дорогостоящих ракет ПВО, в частности ракет системы ПВО "Патриот", при отражении масштабных атак иранских беспилотников.

Merops был разработан американской компанией Perennial Autonomy (в рамках проекта Eagle) при участии украинских специалистов, развивает скорость более 280 км/ч и может наводиться на цель на расстоянии до 1,6 км. Он мобилен и легко запускается с пикапа.

Ключевым аргументом Пентагона является замена ракет Patriot стоимостью 4 миллиона долларов на перехватывающие дроны стоимостью 15 000 долларов.

Эта история вызвала у меня печаль и разочарование. Потому что в этой ситуации Украина ведет себя как классическая "собака на сене". Когда союзники начали интересоваться нашими дронами-перехватчиками, мы не смогли быстро и прагматично договориться. Вместо того, чтобы использовать момент и зайти на рынок, начали медлить, выдвигать дополнительные условия, долго определяться с правилами и ценами. А еще блокировать работу производителей и угрожать им проблемами со спецслужбами, если те начнут вести переговоры со странами Персидского залива.

Но логика оборонного бизнеса во время войны очень проста: кто быстрее и мобильнее, тот и забирает рынок. Пока мы колебались и держали закрытым экспорт оружия, Америка принесла готовое решение. В результате рынок, который могли занять украинские производители, постепенно перехватывают США.

И здесь самая большая ирония ситуации.

Потому что украинские решения уже существуют. Многие из них дешевле, а некоторые технологически даже эффективнее. Они прошли боевые испытания против российских дронов. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот лишь часть украинских перехватывающих дронов, которые уже созданы и применяются:

Sting-II: основной перехватчик российских дронов. Скорость более 160 км/ч, высота до 3 км;

ODIN Win_Hit: маневренный перехватчик, предназначенный для уничтожения целей путем прямого тарана;

P1-Sun: высокоскоростной дрон (до 450 км/ч), способный действовать на высотах до 5 000 м;

Tenebris Bagnet: франко-украинская разработка с наведением на цель с помощью искусственного интеллекта и защитой от радиоэлектронной борьбы;

Octopus-100: патрульный беспилотник дальнего радиуса действия, разработанный в сотрудничестве с британскими инженерами;

Eagle Merops: проект, поддерживаемый США. Оснащен передовой оптикой для обнаружения целей на большом расстоянии;

V8140 Flamingo: узкоспециализированная модель для перехвата высокоскоростных разведывательных БПЛА;

TYTAN: высокотехнологичный дрон с немецкой системой наведения на цель, минимизирующей ошибки пилота.

И это лишь часть украинских разработок, цена которых в среднем — 1–2 тысячи долларов, или в 6–8 раз дешевле американских разработок.

У нас есть технологии, инженеры и реальный боевой опыт, которого нет почти ни у кого в мире. Но из-за политической ошибки руководства страны и непонятной позиции правоохранительных органов мы сами закрываем путь своим производителям на международные рынки. Вместо того, чтобы гибко договариваться с партнерами и быстро выходить на контракты, государство заняло позицию давления, выдвигая требования, которые в реальной логике оборонного рынка просто не работают.

В результате партнеры начали искать более простые и быстрые решения, и этот рынок заняли другие. И самая большая проблема в том, что мир начинает привыкать покупать не украинские решения, а чужие даже тогда, когда украинские могли быть быстрее, дешевле и эффективнее.

И теперь наши же союзники будут обучать свои подразделения на американских дронах с помощью инструкторов стран НАТО. И это еще один удар по украинским возможностям: мы теряем не только рынки и бюджеты, но и возможность сделать украинские технологии стандартом для союзных армий. А это означает потерю влияния, опыта и будущих контрактов.

P.S. У нас еще остается рынок Японии, стран Тихоокеанского региона и Африки. И я надеюсь, мы не допустим такой же ошибки.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

