Трамп обозвал премьера Британии "неудачником без будущего": что произошло между политиками

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера "неудачником без будущего".

Такие слова американского лидера прозвучали во время частного ужина, который состоялся две недели назад, пишет The Telegraph.

"Трамп начал называть Стармера неудачником. Он сказал это во время ужина с друзьями. Он просто считает, что у Стармера больше нет будущего", — говорится в материале.

Ранее Трамп описывал Стармера как "победителя". И смена риторики может быть признаком того, что отношения между Белым домом и Даунинг-стрит, возможно, безвозвратно испортились.

На днях американский президент обрушился с критикой на британского премьера из-за отсутствия поддержки войны с Ираном. Трамп заявил, что Стармер "не является Уинстоном Черчиллем" и "разрушает отношения". В то же время Белый дом во время пресс-конференции раскритиковал Стармера за "ужасную" энергетическую и миграционную политику.

Ранее президент США заявил The Telegraph, что "очень разочарован" главой британского правительства за то, что тот заблокировал использование военной базы Диего-Гарсия на островах Чагос для военных ударов по Ирану. Лондон ссылался на международное право. Однако вечером 1 марта сэр Кир Стармер уступил и заявил, что позволит США проводить миссии с баз для "конкретных и ограниченных оборонительных целей".

