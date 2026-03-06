Трамп обізвав премʼєра Британії "невдахою без майбутнього": що сталось між політиками

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп назвав премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера "невдахою без майбутнього".

Такі слова американського лідера пролунали під час приватної вечері, яка відбулася два тижні тому, пише The Telegraph.

"Трамп почав називати Стармера невдахою. Він сказав це під час вечері з друзями. Він просто вважає, що у Стармера більше немає майбутнього", — йдеться у матеріалі.

Раніше Трамп описував Стармера як "переможця". І зміна риторики може бути ознакою того, що відносини між Білим домом і Даунінг-стріт, можливо, безповоротно зіпсувалися.

Днями американський президент обрушився з критикою на британського премʼєра через відсутність підтримки війни з Іраном. Трамп заявив, що Стармер "не є Вінстоном Черчиллем" і "руйнує відносини". Водночас Білий дім під час пресконференції розкритикував Стармера за "жахливу" енергетичну та міграційну політику.

Раніше президент США заявив The Telegraph, що "дуже розчарований" очільником британського уряду за те, що той заблокував використання військової бази Дієго-Гарсія на островах Чагос для військових ударів по Ірану. Лондон посилався на міжнародне право. Однак ввечері 1 березня сер Кір Стармер поступився і заявив, що дозволить США проводити місії з баз для "конкретних і обмежених оборонних цілей".

