Ловушка для Трампа: как Зеленский обыграл президента США в Персидском заливе

Президент Владимир Зеленский заявил, что в страны Ближнего Востока уже отправили 201 военного специалиста для помощи в отражении дроновых атак. Сможет ли Киев использовать это окно возможностей с тем, чтобы переломить игру в мирно-переговорном кейсе по завершению войны с Россией в свою пользу, выяснял Фокус.

Находясь во вторник, 17 марта с официальным визитом в Лондоне, президент Украины выступил собращением к парламенту Великобритании.

Среди прочего, Владимир Зеленский сообщил, что сейчас 201 украинец находится в регионе Ближнего Востока на Персидского залива, а еще 34 "готовы к развертыванию".

Владимир Зеленский: "Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт"

"Это военные эксперты, специалисты, которые знают, как защищаться, как помочь от дронов типа "Шахед". Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами — соглашения уже заключены", — акцентировал глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своего украинского коллеги, заявив, что Штаты не нуждаются в его помощи в противодействии иранским атакам.

"Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский", — подчеркнул, в частности, нынешний хозяин Овального кабинета. В то же время он отказался предметно ответить на вопрос журналистов о том, приняли ли США помощь Украины с технологией перехвата дронов.

Дональд Трамп: "Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский"

Между тем Владимир Зеленский предложил международным партнерам передать собственные новейшие разработки ракет-перехватчиков в обмен на дефицитные зенитные ракеты PAC-3 для систем Patriot. В данном контексте на Банковой отмечали, что Украина получила запросы о помощи от 11-ти стран из-за войны на Ближнем Востоке.

Каким образом Украина может использовать сближение со странами Персидского залива

Комментируя Фокусу "дроновую" активность официального Киева, в частности, в странах Персидского залива политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний отмечает: "Сейчас нам, считаю, следует максимально разыграть кейс армии на аутсорсе, когда, например, на территории Украины сидят операторы и воюют в Персидском заливе. Это очень эффективный и действенный инструмент, который мы можем продавать в качестве услуги, поскольку и технологии не будут уходить за границу, и средства можно получать достаточно неплохие. Персидский залив — это страны не бедные, им есть что терять и они сегодня абсолютно точно увидели уязвимость США. В такой ситуации Украина может, между прочим, попросить деньги на Ближнем Востоке. К примеру, можно попросить 20 миллиардов на 20 лет. Я думаю, что если скинутся все страны Персидского залива, то для них это копейки".

Украина, считает эксперт, сейчас получила уникальную возможность быть военным хабом и это максимально раздражает Трампа.

"Но чтобы там эмоционально не заявлял Трамп, американцы все равно вернутся к нам — никуда они не денутся, а будут торговаться. Кстати, где-то полгода назад я слышал историю, что США хотели прокрутить следующую схему: Украина отдает им права на свои дроны, они их производят у себя и продают нам. Тогда Зеленский поблагодарил за такое щедрое предложение и на том все. А теперь ситуация поменялась. Одним словом, часто за громкими политическими заявлениями кроются тайные торги, касающиеся, в том числе, и дроновой сферы", — отмечает политолог.

Украине, отмечает эксперт, важно стать частью ВПК США, "чтобы мы были взаимозависимы".

"Должны интегрироваться в американскую сферу военно-промышленного комплекса, как это сделали, например, Швеция, Норвегия или тот же Израиль. И тогда нам уже не важно будет, кто там у них президент. А вообще Трамп просто не понимает до конца, на кого он нарвался. А нарвался он на Зеленского, который подписывал договоры с Коломойским и умудрялся получать деньги по этим контрактам. Недавно увидел в интернете уместный мем: десять лет назад — президент США недоволен украинцами и украинцы жалуются, ой, что же теперь делать. 2026 год — аналогичная картина, а украинцы спрашивают недовольного президента США: "Дроны будешь брать или нет?". То есть, в действительности, если без шуток, то речь идет о взрослении нации. Очень хорошо, что мы умеем уже выгрызать свой интерес, потому что в нынешнем мире ставка игроков делается исключительно на силу, а мы сейчас сильны", — заключает Тарас Загородний.

Почему конкретно ближневосточная тактика Украины является чрезвычайно удачной

В то же время политолог, эксперт центра "Объединенная Украина" Петр Олещук в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Активность Киева, в том числе и в направлении стран Персидского залива, среди прочего, является примером того, как украинская дипломатия успешно сдерживает порывы Трампа, который то кричит, что нам никто не нужен, а то закатывает истерику, почему НАТО не помогает в Персидском заливе. Хочешь помощи — задействуй 5-ю статью НАТО, как это сделали Соединенные Штаты после терактов 11 сентября 2001 года. Те же регулярные обстрелы территории Турции вполне могли бы быть использованы в этой ситуации. Но проблема в том, что Трамп не хочет включать реальные инструменты, а вместо этого занимается просто истерично-хаотическими заявлениями, в том числе и по Украине".

По мнению эксперта, президент США сейчас, пользуясь случаем, стремится на самом деле "съехать" с темы сотрудничества в рамках Североатлантического Альянса и перезагружать взамен отношения с Россией, поскольку "щедрый друг Владимир хочет залить всех нефтью и надо ему в этом помочь".

В сложившихся условиях, отмечает Петр Олещук, Украина пытается создать систему козырей против попыток Трампа "продать нас России" путем выстраивания более тесных отношений со странами Персидского залива и Израилем в контексте дронового сотрудничества.

"То есть, Украина стремится стать максимально нужной для этих государств, чтобы потом совместно с ними выкатить такие аргументы Трампу, которые он уже не в состоянии будет игнорировать. На самом деле следует понимать, что Трамп — большой трус, который бросается всегда на тех, кого считает слабее себя. Поэтому, если на него хорошенько надавить, используя в том числе Израиль и страны Персидского залива, то он отступит. И это в принципе то, чего добивается Зеленский и украинская дипломатия — после прошлогоднего спектакля в Овальном кабинете с Трампом и Ди Венсом они поняли, что самим к ним лезть не следует, а стоит сначала заручиться максимальным количеством союзников", — аргументирует политолог.

Указанную тактику Киева Петр Олещук, в условиях, когда наносятся удары "Шахедами" по американским базам, "а Трамп из-за своей спеси, отвергает дроновую руку помощи Украине, подставляя своих военнослужащих" считает очень удачной. Этот тезис, подчеркивает эксперт, никуда не исчезнет из американского политического контекста. И, таким образом, резюмирует политолог, Зеленский загоняет Трампа, который постоянно заявляет, что нам, мол, Украина не нужна, в серьезную ловушку, потому что выглядит так, что президент США по непонятным причинам, нивелирует американские национальные интересы.