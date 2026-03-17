Зеленский вспомнил, как Украина просила Иран не поставлять "Шахеды" России
В начале полномасштабного вторжения в 2022 году после того, как Иран продал России первую партию "Шахедов", Украина просила Тегеран не предоставлять оружие стране-агрессору. Иран сказал, что поставок больше не будет.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем интервью i24NEWS и Jerusalem Post, отрывок из которого он обнародовал в Телеграмм-канале.
"Первая ночь полномасштабной войны началась с ракет. Россия применила все, что имела: крылатые, баллистические и другие типы ракет. Они атаковали нас из России и из Беларуси. Это было ужасно, но впоследствии мы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру", — отметил глава страны.
По словам Зеленского, в то время иранский режим поставил России первую партию "шахедов" — тысячу дронов. Киев связался с Тегераном на уровне разведывательных служб.
"Мы попросили их не поставлять России оружие. Мы сказали им, что если переданные "шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником России. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали", — рассказал президент.
Он добавил, что иранцы дали россиянам не только тысячи этих дронов, а также передали лицензии на производство "шахедов". Они помогли России построить два завода по производству этих дронов и сначала сами руководили их применением и обучали россиян.
