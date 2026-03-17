Зеленський пригадав, як Україна просила Іран не постачати "Шахеди" Росії

На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році після того, як Іран продав Росії першу партію "Шахедів", Україеа просила Тегеран не надавати зброю країні-агресорці. Іран сказав, що поставок більше не буде.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю i24NEWS та Jerusalem Post, уривок із якого він оприлюднив у Телеграм-каналі.

"Перша ніч повномасштабної війни почалася з ракет. Росія застосувала все, що мала: крилаті, балістичні й інші типи ракет. Вони атакували нас із Росії та з Білорусі. Це було жахливо, але згодом ми знайшли спосіб перехоплювати ракети та захищати людей, енергосистему й іншу інфраструктуру", — зауважив очільник країни.

За словами Зеленського, у той час іранський режим поставив Росії першу партію "шахедів" – тисячу дронів. Київ зв’язався з Тегераном на рівні розвідувальних служб.

"Ми попросили їх не постачати Росії зброю. Ми сказали їм, що якщо передані "шахеди" вб’ють наших цивільних, іранський режим стане союзником Росії. Вони відповіли: "Ні-ні, ми не союзники в цьому. Ми продали росіянам лише одну партію "шахедів". Це буде 1200 або 1300 дронів, і все. Більше постачань не буде". Але вони збрехали", — розповів президент.

Він додав, що іранці дали росіянам не лише тисячі цих дронів, а також передали ліцензії на виробництво "шахедів". Вони допомогли Росії збудувати два заводи з виробництва цих дронів і спочатку самі керували їх застосуванням та навчали росіян.

Нагадаємо, нещодавно в Ірані пригрозили ударами по Україні за допомогу Ізраїлю, назвавши всю українську територію "законною ціллю". Офіційний Тегеран заявляв, що допомагаючи "ізраїльському режиму", Київ фактично втягнувся у війну.

Додамо, іноземні медіа повідомляли, що окремі країни почали домовлятися з Іраном, аби їхні судна змогли безпечно пройти через протоку. Ішлося про індійські, китайські, іранські та пакистанські кораблі.

